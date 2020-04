Gazdaság

Koronavírus - Már csaknem százezren jelezték, hogy tovább törlesztik a hiteleiket

A bankok azt kérik, hogy ügyfeleik elsősorban az internetbankon vagy a honlapon keresztül nyilatkozzanak, ha továbbra is törleszteni kívánják hitelüket. 2020.04.02 16:21 MTI

A bankok csaknem százezer ügyfele jelezte már, hogy továbbra is törleszteni kívánja hiteleit, a megkeresések folyamatosan érkeznek a pénzintézetekhez a március 18-án bejelentett fizetési moratóriummal kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére az OTP Bank, a K&H Bank és a CIB Bank csütörtökön.



A bankok azt kérik, hogy ügyfeleik elsősorban az internetbankon vagy a honlapon keresztül nyilatkozzanak, ha továbbra is törleszteni kívánják hitelüket.



A K&H Banknak csütörtökig több mint 40 ezer lakossági ügyfele döntött úgy, hogy nem kíván élni az év végéig szóló törlesztési moratórium lehetőségével, vagyis az eredeti szerződésük értelmében tovább fizetik hiteltörlesztéseiket.



Az OTP Bank ügyfelei közvetlenül a moratórium bejelentését követően, és azóta is sokan folyamatosan jelzik, hogy ezentúl is fizetni szeretnék hiteleiket. A nyilatkozatok feldolgozási ideje több nap is lehet - írták.



Már több mint 12 ezer ügyfél jelezte a CIB Banknál, hogy nem szeretne élni a hiteltörlesztési moratóriummal, és a számuk folyamatosan nő. A bank jelenleg is azon dolgozik, hogy a törlesztési moratóriumot a jogszabálynak mindenben megfelelve biztosítsa. Azokat a terheléseket, melyek a rendszerek átállása alatt esetlegesen tévesen beszedésre kerülnek, visszautalják - közölte a CIB.



Szerdán a Takarékbank, az Erste és a Raiffeisen közölték, hogy több tízezer ügyfelük továbbra is a hitelei törlesztését választotta.



A kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdasági hatásainak mérséklése érdekében rendelkezett arról, hogy a hitelekre a bankok az év végéig fizetési haladékot, moratóriumot biztosítsanak a lakossági és a vállalati ügyfeleiknek is.