Koronavírus-járvány

Koronavírus - Az EU államilag támogatott, rövidített munkaidős rendszert javasol

Az Európai Bizottság államilag támogatott, rövidített munkaidejű rendszer bevezetését javasolja, amely a munkahelymegőrzést célozza, a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés alatt. Az előterjesztést Ursula Von der Leyen elnök jelentette be szerdai videóüzenetében.



"A javaslat lényege, hogy a vállaltok annak ellenére is fizetnek alkalmazottiaknak, hogy nem nyereségesek. A válság ideje alatt az alkalmazottaknak lehetősége nyílik a továbbképzésre és olyan új képességek megszerzésére, amelyekből a vállaltok is profitálhatnak" - tájékoztatott az elnök.



Hozzátette: hasonló kezdeményezések több EU-tagállamban hasznosnak bizonyultak, a 2008-as pénzügyi válság alatt.



A kezdeményezés célja elsősorban Spanyolország és Olaszország támogatása, ahol a járvány a legjobban elterjedt, és ahol a válság előtt is magas volt a munkanélküliek aránya.