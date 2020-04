Gazdaság

Nébih: két Csongrád megyei állatartó telepen is megjelent a madárinfluenza

Két Csongrád megyei pecsenyekacsa-tartó gazdaságban is kimutatta a madárinfluenza vírusát kedden a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), csaknem 200 ezer állat leölése folyamatban van - közölte a hivatal szerdán.



Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt mintavételezés alapján derült ki a közlemény szerint. A Csengele közelében lévő telepen csaknem 142 ezer, míg az Üllésnél találhatóban 54 ezer állatot ölnek le.



A hatóság a további szükséges intézkedéseket is haladéktalanul megtette, többek között kijelölte a védő- és megfigyelési körzetet. A betegség megjelenésének mikéntjére a folyamatban lévő járványügyi nyomozás adhat majd magyarázatot - tették hozzá.



Kiemelték, hogy a madárinfluenza március 25-i kitörése óta csaknem 40 gazdaságban jelent meg a betegség Bács-Kiskun és Csongrád megyében.



Az állategészségügy szakemberek minden szükséges hatósági intézkedést megtesznek, a járvány terjedésének lassításához azonban elengedhetetlen az állattartók felelős magatartása is. Az állományokat csak a járványvédelmi előírások szigorú betartásával lehet megóvni.



Kiemelten fontos, hogy a baromfikat kötelező zártan tartani, zárt helyen kell őket etetni, itatni, továbbá a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni - írta a Nébih.

