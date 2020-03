Járvány

Koronavírus - Gazdasági mentőcsomagot jelentett be a szerb kormány

Több mint ötmilliárd eurós (körülbelül 1830 milliárd forint) gazdasági mentőcsomagot jelentett be a szerb kormány az új típusú koronavírus-járvány okozta veszteségek kezelésére kedden. 2020.03.31 18:16 MTI

A mentőcsomagot Sinisa Mali pénzügyminiszter mutatta be. Közölte, az intézkedéscsomag Szerbia éves költségvetésének felét, a bruttó hazai termék 11 százalékát teszi ki.



A csomag részeként a szükségállapot ideje alatt a vállalkozók mentesülnek az adó- és járulékfizetés alól, az utólagos törlesztés pedig csak 2021-ben kezdődhet meg. A mikro-, kis- és közepes vállalatok dolgozói, akik a válság miatt nem tudnak dolgozni, a szükségállapot ideje alatt a minimálbérnek megfelelő havi fizetést kapnak. A pénzügyminiszter rámutatott, hogy a legfontosabb cél a munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatottság szinten tartása, így azok a vállalatok, akik a kormány kifejezett kérése ellenére a szükségállapot március 15-i kihirdetését követően a dolgozók több mint 10 százalékát elbocsátották, nem részesülnek támogatásban. A mikro-, kis- és közepes vállalatokat emellett gazdaságélénkítő hitelekkel is segítik.



A mentőcsomag részeként pedig minden nagykorú szerb állampolgárt 100 euróval (majdnem 36 ezer forint) támogatnak.



A szerb kormány korábban már bejelentette, hogy április elsejétől 10 százalékkal megemelik az egészségügyi dolgozók bérét, a nyugdíjasoknak pedig egyszeri négyezer dináros (12 240 forint) segélyt adnak. Azt is közölték, a járvány ellenére Szerbia nem fogja csökkenteni sem a nyugdíjakat, sem a közszférában dolgozók bérét.



A korábbi előrejelzések szerint Szerbia gazdasága az idén 4 százalékkal növekedett volna, a járvány miatt viszont várhatóan 2 százalékkal fog csökkenni.