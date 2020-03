Koronavírus-járvány

Koronavírus - Visszaesett a Szerencsejáték Zrt. forgalma

A Szerencsejáték Zrt.-t is negatívan befolyásolja a koronavírus-járvány, annak várható üzleti hatásainak pontos felmérése még folyamatban van - közölte a cég.



A nemzeti lottótársaságon belül, a járványügyi helyzet kezelésre létrehozták a Társasági Operatív Törzset, amely a munkatársak és játékosok egészségének védelme, valamint a járvány elterjedésének megakadályozása érdekében naponta felülvizsgálja pandémiás akciótervét a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs iránymutatásai alapján.



A Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett lottózókban bevezetett egészségbiztonsági intézkedések miatt többek között korlátozták a játékosok létszámát az egyes helyiségekben, és felhívták a figyelmet a biztonságos sorban állás szabályaira is.



Arról is beszámoltak, hogy a vállalat a közel 180 megváltozott munkaképességű munkatársat foglalkoztató karitatív sorsjegyárus-hálózat működését átmeneti időre felfüggesztette, az érintett kollégákkal azonban továbbra is kapcsolatban van.



A cég adminisztrációjában dolgozó kollegái számára március 17-től lehetővé tett az otthonról történő munkavégzést, továbbá a 12 éven aluli gyermeket nevelő szülők és a 60 év feletti munkavállalói számára szintén biztosítja az otthonmaradás lehetőségét - olvasható a Szerencsejáték Zrt. közleményében.