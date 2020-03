Járvány

Koronavírus - A biztonsági őröknek is járulékmentességet kér a szakmai kamara

Az őrző-védő társaságok tevékenysége gyakorlatilag megszűnt, miután a vendéglátóipari, a szállodai és a szórakoztatóipari egységek működését, valamint a rendezvények zömét felfüggesztették a koronavírus-járvány miatt. 2020.03.28 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vagyonőri tevékenységre is járulékmentességet kér a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK), amely levélben fordult a Pénzügyminisztériumhoz - írta pénteki lapszámában a Világgazdaság.



Egyedül a budapesti, erzsébetvárosi Gozsdu-udvar bezárásával száznál is több biztonsági őr vesztette el az állását, de a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmának esése is nagyszámú elbocsátással járt - erről a szakmai kamara elnöke beszélt a Világgazdaságnak.



Fialka György elmondta, hozzávetőleg 60 ezer vagyonőr dolgozik aktívan, akiket mintegy ötezer vállalkozás foglalkoztat. A szegmens átlagos bérszínvonala alacsony, vagyis feltehetően nincsenek nagyobb tartalékaik. Úgy vélte, a járulékmentesség kiterjesztésével az érintett cégek esélyt kapnak arra, hogy fenntartsák az alkalmazotti munkaviszonyokat.