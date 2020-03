Járvány

Koronavírus - Pénzügyminiszter: folyik a költségvetés áttervezése

A pénzügyi akciócsoportban folyik a költségvetés áttervezése - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A vírus és a járvány elleni védekezések gazdasági hatása a teljes költségvetést átírja - hangsúlyozta. A gazdaságvédelmi lépések - a vállalkozások adófizetésének halasztása, a végrehajtások, árverések felfüggesztése, a törlesztési moratórium - megkövetelik, hogy a pénzügyi fedezetet biztosító költségvetésnek is lennie kell.



Emlékeztetett arra, hogy a 2020-as költségvetés elfogadásakor 2019-ben még szolid világgazdasági környezettel, 4 százalékos növekedéssel terveztek.



Hangsúlyozta, az idei költségvetés áttervezésekor az a feladat, hogy a bevételi és a kiadási oldalt a valós gazdasági folyamatokhoz igazítsák, és előkészítsék azokat a hosszú távú intézkedéseket, amelyek a gazdaság újra indításához szükséges pénzügyi fedezetet megteremtik.



Keresik a pénzügyi forrásokat arra, hogy a magyar gazdaság újra tudjon indulni, és a későbbiekben olyan sebességgel haladjon, mint amilyen a korábbi hónapokra volt jellemző - tette hozzá.



Varga Mihály kiemelte, hogy a magyar gazdaságban elért eredményeket, például a munkahelyeket, meg kell védeni.



A pénzügyminiszter szólt arról, hogy a kiadási oldalon is vannak áttervezésre váró tételek, például az olimpia elhalasztása miatt.



Varga Mihály kijelentette, a költségvetésnek abba az állapotba kell kerülnie, hogy minden kormányzati intézkedésnek adott legyen a pénzügyi fedezete. A munkahelyek védelmén túl a pénzügyi eredményeket - a kisebb államadósság, a kisebb hiány elérését - meg kell védeni. Továbbra is cél, hogy 3 százalék alatt maradjon az államháztartás hiánya.



Eredetileg 1 százalékos hiányt terveztek erre az évre, ez a szám már nem tartható, de a költségvetésben több mint 400 milliárd forint tartalék van, vagyis adott a tér arra, hogy akár 3 százalékos deficittel is kezelhető legyen a helyzet. Ha viszont a gazdaság újra indításához feltétlenül szükséges, akár magasabb hiány is elképzelhető - mondta a pénzügyminiszter.