Koronavírus-járvány

Koronavírus - A vártnál kétszer nagyobb bevételkiesés lesz a légiközlekedésben

A korábban vártnál több mint kétszer nagyobb, 250 milliárd dolláros bevételkieséssel kell számolnia a légiközlekedési iparágnak a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elemzése szerint.



Brian Pierce, a háromszáz légitársaságot tömörítő kereskedelmi szervezet vezető közgazdásza újságíróknak tartott szerdai videókonferencián azt mondta, korábban 113 milliárd dollár körüli kieső jövedelemmel számoltak, de ezt a szintet mostanra elérték. A legújabb modellek azt mutatják, hogy 250 milliárd dollár bevételtől eshetnek el a cégek, ez 38 százalékos visszaesés az előző évihez képest.



Az IATA szerint a 2019-es szinthez képest mintegy 40 százalékkal csökken a felkínált kapacitás, a járvány után pedig elhúzódik majd az iparág fellendülése.



Ezt azzal indokolta, hogy a világ különböző részein eltérő időpontokban jelent meg a koronavírus, így a visszarendeződés a korábbi járványoknál tapasztalt 3-4 hónapnál tovább fog tartani. Emellett a recesszióba forduló globális gazdaság is késleltetni fogja a fellendülést - magyarázta Brian Pierce.



Európában az IATA 46 százalékos visszaesésre számít a felkínált kapacitásban, a légitársaságok bevétele pedig 76 milliárd dollárral lehet kevesebb, mint egy évvel korábban.



Alexandre de Juniac, az IATA elnök-vezérigazgatója kedvezően fogadta, hogy több állam is, köztük az Egyesült Államok, Kína, Új-Zéland, Ausztrália és az unió több tagállama is mentőcsomagot dolgozott ki a légitársaságoknak. Hangsúlyozta, hogy a légiközlekedés 62 millió munkahelyet támogat globálisan, 1 dollár légitársasági árbevétel 3,8 dollár értékű GDP-t termel, ezért a légiközlekedésnek azonnali kormányzati segítségre van pénze.



Bár a krízis tovább mélyült, az IATA szerint a korábban becsült 200 milliárd dolláros segítség továbbra is elég lehet az ágazatnak. Ezzel kapcsolatban kérdésre válaszolva Alexandre de Juniac azt mondta, készpénzre most minden légitársaságnak szüksége van, de minden áron nem lehet mindenkit megmenteni. A piaci környezet később el fogja dönteni, hogy mely légitársaságok piacképesek - tette hozzá.