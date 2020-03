Járvány

Koronavírus - Megjelentek a közlönyben a fizetési moratórium részletszabályai

A rendelet szerint az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a fizetési moratórium hatályát. Ha a hitelt továbbra is törlesztik, a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni. A moratórium a munkáltatói kölcsönre is vonatkozik.



A szerdától hatályos rendelet értelmében a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.



Azt is tartalmazza a rendelet, hogy a babaváró támogatásról szóló rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium alatt elengedik.



A módosult szerződéseket nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.



A fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell. A Nemzeti Eszközkezelő 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.