Koronavírus

Felvásárolták a BÁV teljes befektetési aranykészletét

A veszélyhelyzet kihirdetése óta jelentősen megugrott a kereslet a befektetési aranytömbök iránt, alig több mint egy hét alatt a BÁV teljes rendelkezésre álló készletét, azaz több mint 20 ezer gramm aranyat felvásárolták. 2020.03.25 11:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BÁV közleménye szerint volt olyan ügyfél, aki a napokban 2 kilogramm arannyal távozott az egyik üzletből.



A világ más országai is kifogytak átmenetileg a befektetési célú aranyból. A koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatására a világ részvénypiacairól megindult a tőkekivonás, sokan fordultak a hagyományosan menekülőeszköznek tartott arany felé. Volt olyan nap, amikor 5,6 százalékot drágult a nemesfém, amelyre legutóbb 2009-ben volt példa. Az áremelkedés azonban még nem ért véget, hiszen az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve hétfőn bejelentette, hogy korlátlan mennyiségben vásárol fel állampapírokat és jelzálogleveleket, hogy ezzel támogassák az amerikai gazdaságot. A hírre további emelkedéssel reagált az arany ára.



A magyarországi viszonyokra jellemző, hogy a BÁV-nál már 2019-ben 60 százalékkal nőtt a befektetési arany forgalma. Az év eleji amerikai-iráni konfliktus hatására januárban ismét megélénkült a vásárlási kedv, azonban a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetésével szó szerint megrohamozták az üzleteket.



A kialakult helyzetre való tekintettel a jelentős aranytartalékokkal rendelkező BÁV más gyártókkal is felvette a kapcsolatot a készlet pótlására, ezek beszerzése folyamatban van.



A BÁV minden egységében szigorú járványügyi rendelkezéseket vezetett be.



A szakértői előrejelzések alapján rövid távon unciánként 1600-1700 dolláros aranyárfolyam várható, de az év végére az arany akár a 2000 dolláros lélektani határt is átlépheti - állítja a BÁV.