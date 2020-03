Járvány

Koronavírus - Rendkívüli intézkedéseket hozott az Airbus, amely újranyitotta gyárait

Újraindította a termelést spanyol és franciaországi üzemeiben az Airbus, amely rendkívüli intézkedéseket vezetett be a repülőgépgyártás fenntartása érdekében. A Boeing az Egyesült Államokban szintén fenntartja a gyártást. 2020.03.23 19:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Airbus még a múlt héten zárta be ideiglenesen a törzs különböző részeit, a vízszintes vezérsíkokat és orr részeket gyártó, valamint végösszeszerelő soroknak otthont adó spanyol és francia egységeket, hogy rendkívüli egészségügyi és biztonsági intézkedéseket vezessen be. Bár a szakszervezetek kérték, hogy ne nyissanak meg újra a gyárak, az Airbus úgy döntött, folytatódik a termelés.



A társaság hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a leállás alatt olyan intézkedéseket vezettek be, amelyekkel garantálható a folyamatos fertőtlenítés és a dolgozók közti távolság megtartása, ugyanakkor az üzemelés is a lehető leghatékonyabb lehet. Minden intézkedést a helyi egészségügyi hatóságokkal együtt hoztak meg. Jelezték, hogy a többi, brit és német gyárban is ilyen intézkedések lesznek, de emiatt leállásra nem kell számítani.



Hozzáfűzték, hogy a januárban leállított tiencsini gyár újra megnyitott és megkezdte a kínai üzem a repülőgépek összeszerelését.



A gyártás fenntartása érdekében az Airbus több pénzügyi döntést is meghozott, amelyek a cég likviditását javítják. Felfüggesztették a 2019-es eredmények után járó osztalék kifizetését, amellyel 1,4 milliárd eurót tudnak spórolni, emellett az igazgatóság jóváhagyásával 15 milliárd eurós hitelkeretről állapodtak meg. Ezzel az Airbus rendelkezésre álló likvid forrása 30 milliárd euróra nőtt. Felfüggesztették a nyugdíjalapokba történő önkéntes vállalati hozzájárulás befizetéseit és visszavonták a 2020-ra megfogalmazott üzleti célkitűzéseket.



A Boeing az Egyesült Államokban szintén fenntartja a gyártást a még üzemelő everetti és charlestoni egységekben. A Seattle Times azonban arról számolt be a hétvégén, hogy a dolgozók az everetti gyár bezárását kérték, miután egyik munkatársuk, aki a tesztrepülésre váró gépeket ellenőrizte, a koronavírus okozta megbetegedésben életét vesztette.