Mezőgazdaság

NAK: nem árt a hó a szántóföldi növényeknek

Nem árt a szántóföldi kultúráknak a napokban jellemző néhol havazással járó hideg időjárás, sőt növényvédelmi szempontból még előnyös is, mert gyéríti a kártevőket - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétfőn az MTI érdeklődésére.



A NAK ismertette, hogy a hét közepétől felmelegedésre van kilátás, így zavartalanul folytatódhatnak a szántóföldeken az idén a szokásosnál korábban megindult tavaszi munkák.



Ugyanakkor az éjszakai fagy a gyümölcsfákra, különösen a kajszibarackra nézve veszélyes lehet. Az emiatt esetlegesen fellépő terméskiesést azonban még korai lenne megbecsülni - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján március 19-én közzétett agrometeorológiai elemzés szerint az őszi vetésű kalászosok bokrosodnak, a repcével együtt szép állapotúak, a meleg időben már fejlődésnek indultak.



A korai csonthéjas gyümölcsfajták, a mandula és a kajszi már sokfelé virágzik. Északkeleten van ettől még kissé lemaradva a fejlődésük, még csak most kezdenek nyílni a virágrügyek. A tavaszi fagyok ezekben az állományokban jelentős károkat tudnak okozni.



Az enyhe tél a kártevőknek és a kórokozóknak is kedvezett, ezért nagyon oda kell figyelni a növényvédelmi munkákra - közölték.