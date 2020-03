Járvány

Koronavírus - Az MNB az ügyfelek megbízható kiszolgálását várja a bankoktól

A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány idején is elvárja a bankoktól, hogy - biztonsági intézkedésekkel - mindig kellő számú bankfiók szolgálja ki az ügyfeleket - nyilatkozta Kandrács Csaba jegybanki alelnök az MTI-nek.



Kifejtette, hogy a bankok, befektetési szolgáltatók és alapok jegybanki útmutatást kaptak a megteendő kockázatmérséklő intézkedésekről. A kormányzati törlesztési moratóriummal levegőhöz jutnak a vállalkozások és a lakosság is - hangsúlyozta, és leszögezte, hogy a pénzügyi stabilitás, a bankrendszerbe vetett bizalom egyik záloga, hogy a hitelintézetek a koronavírus-járvány időszakában is folyamatosan működjenek, kiszolgálva ügyfeleiket. "Az MNB elvárja, hogy a bankok tekintsék át e helyzetekre kialakított üzletmenet-folytonossági terveiket. Ha kell, egészítsék ki ezeket a járványra vonatkozó külön akciótervekkel" - mondta.



Kandrács Csaba hangsúlyozta: ha egy fiók átmenetileg bezárna, gondoskodni kell a környékbeli ATM-ek feltöltéséről a megfelelő készpénzmennyiséggel. "Az MNB semmiképp sem fogja támogatni, hogy egy bank 24 óránál tovább tartó általános bankszünnapot hirdessen meg" - jelentette ki.



A hitelintézeteknek folyamatos tájékoztatást kell adniuk honlapjukon fiókjaik nyitvatartásáról, ideiglenes bezárás esetén a legközelebbi ügyfélkiszolgálást biztosító fiókról - nyomatékosította a jegybanki alelnök. "Ösztönözniük kell ügyfeleiket az elektronikus, telefonos ügyintézésre, illetve a bankkártyás és azonnali fizetéses lehetőségek igénybevételére is, emellett informálniuk szükséges ügyfeleiket a fertőzésveszély mérséklésére megtett intézkedéseikről is" - hangsúlyozta.



Kandrács Csaba jelezte: az MNB megfontolásra ajánlja a jogalkotónak, hogy a járvány esetleges fokozódása esetén - a jogszabály által előírt személyes banki panasztételi lehetőség helyett - az ügyfelek számára a panaszok beadását átmenetileg a hitelintézetek csak elektronikus vagy írásbeli úton tegyék lehetővé.



Az MNB által elfogadott, és csütörtökön bejelentett komplex banki intézkedéscsomag egyebek közt a folyamatban lévő lakossági jelzáloghiteleknél átmeneti felmentést ad az értékbecslés és a közjegyzői okiratba foglalás kötelezettsége alól - emlékeztetett a jegybanki vezető. Bár az MNB helyszíni vizsgálatait is 2 hónappal elhalasztja a bankoknál, a megerősített monitoring és adatszolgáltatási rendszer továbbra is szavatolja a biztonságos felügyelést.



Az MNB további számos - a pénzügyi rendszer stabilitását nem veszélyeztető - adminisztrációs teher könnyítéséről is döntött a bankoknál, és ideiglenesen egyes prudenciális előírások teljesítése alól felmentette őket. A hitelintézetek finanszírozási helyzetének stabilitását szavatoló jópár előírást viszont szigorított a jegybank - emelte ki Kandrács Csaba. Egyebek közt azt is elvárja az MNB a bankoktól, hogy ne fizessenek osztalékot - hívta fel a figyelmet.

Kandrács Csaba hangsúlyozta, hogy a hiteltörlesztési moratórium "levegőhöz juttatja" a lakossági és vállalati hiteladósokat, ami a mai helyzetben szükséges és célszerű lépés volt. Az MNB által bejelentett intézkedések pedig támogatják a bankrendszer stabilitását. Az MNB a hitelintézetek mellett az elmúlt napokban a befektetési szolgáltatók és befektetési alapok számára is vezetői körlevelekben határozta meg a jelenlegi járványhelyzetben végrehajtandó, a biztonságot szolgáló teendőket - összegezte az MNB alelnöke.