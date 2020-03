Járvány

Koronavírus - Kereskedelmi szövetség: értelmetlen a felhalmozás

Indokolatlan a koronavírus járvány miatt az élelmiszerkészletek felhalmozása, mert az áru ott lesz a boltokban holnap és holnapután is - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Vámos György hangsúlyozta, hogy Magyarországon még soha ekkora forgalom nem volt az élelmiszerboltokban és a kereskedelmi dolgozók "pokoli munkát végeznek".



Ebben a helyzetben a szövetség arra kéri a vásárlókat, hogy türelemmel hálálják meg az erőfeszítésüket, illetve lehetőség szerint egyedül menjenek vásárolni és az üzletekben tartsanak ésszerű távolságot másoktól.



Mint elmondta: van és lesz is elegendő élelmiszer az üzletekben. Ugyan az antibakteriális kézfertőtlenítő valóban hiánycikk, ám az alapvető élelmiszerekből a kereskedők folyamatosan újratöltik a polcokat.



Ezt személyes tapasztalatai alapján is meg tudja erősíteni - hangsúlyozta.



A főtitkár elismerte, hogy a vásárlói rohamok kiszámíthatatlansága és a határzárak nyomán a szállítási fennakadások okoznak átmeneti logisztikai problémákat, ám ezeket belátható időn belül kiküszöbölik a kereskedők.



A húsáruk árának emelkedésével kapcsolatban azt mondta, hogy a sertéshús a sertéspestis következtében kiürült világpiac miatt már hosszabb ideje megdrágult, ám a csirkemellfilé az egyik piacon valóban "őrült drágának tűnik".



Szerinte a megkezdődött vizsgálat feladata annak kiderítése, hogy az ár valóban tisztességtelen-e. Mert ha az érintett kereskedő maga is drágán kapja a terméket, akkor kénytelen drágábban is eladni - mondta Vámos György.