Járvány

Koronavírus - Agrárminiszter: zavartalan az élelmiszerellátás

Az élelmiszerellátás Magyarországon biztonságos, zavartalan, és megfelelő mennyiségű élelmiszer áll rendelkezésre - mondta Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Hangsúlyozta: ezért semmi szükség nincs az élelmiszerek felhalmozására.



A magyar mezőgazdaság 25 millió ember ellátására képes. A múlt szombaton háromszor annyit vásároltak az emberek, mint karácsonykor szoktak, ennek ellenére az ellátás zökkenőmentes volt. Ezt a hirtelen jött nagy nyomást is képes volt kiállni az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, a kereskedelem - hangsúlyozta. Az ideiglenesen előforduló üres polcok azt mutatják, hogy az alkalmazottak fizikai erővel nem győzik feltölteni azokat.



Azt is elmondta, hogy a pánik hozza az élelmiszerek túlárazását, a piaci folyamatok ezt nem indokolják. Kijelentette, a túlárazások ellen fel kell lépni, így ellenőrzések várhatók.



A tárcavezető a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy az uniós támogatásokat a gazdák rendben megkapják, a kifizetések esetleg még előbb is megtörténhetnek a tavaszi vetések megfelelő elindulásához. Az igénylési határidő meghosszabbításáról vannak tárgyalások, döntés még nincs - mondta.