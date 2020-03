Büntetés

Közel 125 millió forint bírságot szabott ki az MNB a Delta Technologies Nyrt.-re.

Közel 125 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Delta Technologies Nyrt.-re (korábbi neve EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt.) két határozatban, egyebek között tiltott piaci manipuláció és a bennfentes információ közzétételére vonatkozó szabályok megsértése miatt - közölte a jegybank az MTI-vel szerdán. A társaság jogszerűtlennek tartja az MNB döntéseit, bírósághoz fordul.



Az egyik határozat alapján 105 millió forint bírságot szabtak ki tiltott piaci manipuláció és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség előírásainak megsértése miatt. Egy másik határozatában a jegybank egyebek mellett a bennfentesek jegyzékének összeállítására és a bennfentes információ közzétételére vonatkozó szabályok megsértése miatt közel 20 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki a kibocsátóra.



A jegybank célvizsgálatában kiemelt figyelemmel a cég tavaly elhatározott alaptőke-emeléseihez kapcsolódó közzétételeit vizsgálta. Az MNB előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzései során olyan bizonyítékokat szerzett be, amelyek felvetették a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) rendelkezéseinek megsértését.



A jegybank feltárta: a kibocsátó megsértette a tőkepiaci törvényt azzal, hogy a Delta Systems Kft. üzletrész adásvételi szerződésének aláírását követően nem tájékoztatta haladéktalanul (legkésőbb 1 munkanapon belül) a nyilvánosságot egy, a tranzakciót - s így az EST MEDIA tőzsdei részvény értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve - érintő információról.

A Delta Technologies Nyrt. a célvizsgálatban emellett nem tudta igazolni, hogy a Delta Systems tranzakcióval összefüggésben közzétett, a Delta Systems Kft. 100 százalékos üzletrészéért fizetendő vételárat és a tranzakcióhoz kapcsolódó alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási árát szakmailag megalapozott módon határozta volna meg. A kibocsátó tehát a tranzakció kapcsán megalapozatlan információt tett közzé, végső soron hamis vagy félrevezető jelzést adhatott részvényei kereslete vagy ára vonatkozásában. Ezzel megsértette a MAR piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.



Az MNB korábban felfüggesztette a Delta Technologies Nyrt. 2019. május 22-én elhatározott alaptőke-emelésével kibocsátott 156 millió darab törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-re bevezetéséhez készített tájékoztató jóváhagyását. A célvizsgálat miatt elrendelt felfüggesztést megszüntetve az MNB most arra is felszólította a kibocsátót, hogy megállapításaival összhangban dolgozza át a tájékoztatóját.



Vizsgálatában az MNB tehát egyelőre azt állapította meg, hogy a Delta Systems tranzakcióval összefüggésben közzétett bizonyos információk nem megalapozottak. Ezen túlmenően a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzete és annak várható alakulása, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megítéléséhez szükséges adatok az engedélyezési eljárásban tovább vizsgálhatók - írták.



A Delta Technologies Nyrt. a tőzsde honlapján közölte: a jegybank határozataiban foglalt megállapításokat és az ezek alapján hozott intézkedéseket vitatja. Jogszerűtlennek és elfogadhatatlannak tartja a jegybank döntéseit, ezért bírósághoz fordul az MNB határozatainak hatályon kívül helyezése érdekében. A társaság azt is kérni fogja, hogy a bíróság függessze fel a bírság befizetésére vonatkozó kötelezést.