Járvány

Koronavírus - A Volkswagen-csoport leállítja európai gyárai többségét

A koronavírus-járvány miatt felfüggeszti a termelést európai üzemeinek többségében a német Volkswagen-csoport, a világ legnagyobb autógyártó társasága - jelentették kedden német hírportálok Herbert Diess vezérigazgatóra hivatkozva.



A Volkswagen-csoport vezetője wolfsburgi tájékoztatóján elmondta, hogy két-három hétre felfüggesztik a termelést a legtöbb németországi és európai üzemben.



A spanyolországi, portugáliai, olaszországi és szlovákiai üzemek már a héten leállnak - tette hozzá Herbert Diess.



Kiemelte, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése révén egyre csökken a kereslet, és bizonytalan a gyártáshoz szükséges termékek, alkatrészek ellátása.



A sajtójelentések szerint az üzemi tanács egy levélben arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy a pénteki műszakzárással áll le a termelés a legtöbb üzemben Németországban és Európa más országaiban.



A beszámolók szerint a napokban több üzem dolgozói között regisztráltak fertőzötteket, és megszigorították a higiéniai, járványvédelmi előírásokat.



A wolfsburgi tájékoztatón Frank Witter pénzügyi igazgató kiemelte: nem tudni, hogy a járvány milyen súlyosan és milyen hosszan hátráltatja a vállalatcsoportot, ezért szinte lehetetlen előrejelzést adni a pénzügyi hatásokról. Her



A Volkswagen-csoport tavaly 10,97 millió járművet értékesített, így sorrendben a hatodik éve szerezte meg az első helyet az autógyártó társaságok rangsorában. A második a japán Toyota 10,74 millió eladott járművel.



A német cég a legutóbbi, februári előrejelzésében még azzal számolt, hogy 2020-ban is hasonló nagyságrendben értékesítenek gyártmányokat.



A csoporthoz a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár tartozik, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a Volkswagen gyártja.