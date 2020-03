Koronavírus

Rendkívüli bejelentés az Auchantól: nem tudnak több szállítást vállalni

A megnövekedett élelmiszer-rendelések miatt a szállítási kapacitások terheltek, az időkapukban látható információk valósak - derül ki az Auchan rendkívüli tájékoztatásából. A boltlánc online boltjának márciusi naptára már betelt, erre a hónapra már nem vállal házhoz szállítást a cég.



Az Auchan közölte a teljes csapat a beszállítóinkkal közösen azon dolgozik, hogy minden áruházban elérhetőek legyenek termékeik, így az online rendeléseket kiszolgáló 3 áruházban is.



Ennek ellenére a megnövekedett terhelés miatt a helyettesítő termékek aránya is megnövekedhet és előfordulhat, hogy bizonyos terméktípusokból helyettesítő terméket sem tudunk szállítani. A szokásostól lényegesen nagyobb megrendelések futár kollégáinkra is nagy terhelést rónak, ezért arra kérjük vásárlóinkat, hogy a termékek átadásakor szíveskedjenek kollégáink kéréseit maradéktalanul betartani! Online áruházunkkal kapcsolatos további tájékoztatást ezen a felületen teszünk közzé. Info Centerünk és az áruházaink Vevőszolgálatai az online kereskedelemre vonatkozóan nem rendelkeznek további információval - áll a közleményben.

Koronavírus: komoly korlátozások a Tescónál, erre figyelj, ha vásárolnál

A Tesco pénteken közölte, hogy a magas forgalom miatt módosítja az online megrendelésekre vonatkozó forgatókönyvet. Egyrészt átalakította a kínálatát, ennek eredményeként ritkábban vásárolt termékekből kevesebb, vagy semennyi nem lesz elérhető, a többi áruból pedig minden vásárló csak maximum 12 darabot vagy 12 csomaggal vásárolhat. Másrészt a következő hetekben az áruszállítók és a vásárlók fizikai érintkezésének minimalizálása érdekében a Tescótól rendelt termékeket csak online fizetéssel lehet megvenni, a helyszíni bankkártyás fizetésre nem lesz lehetőség - írta a Pénzcentrum.