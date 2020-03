FruitVeB

Az üvegházakban már szedik a zöldségeket, lassan kezdődik a korai szabadföldi kultúrák vetése is

Már megkezdődött az üvegházakban a hajtatott zöldségek betakarítása, amelyből nagyobb mennyiség megjelenése áprilisra várható, emellett lassan szabadföldön is elkezdődik a korai zöldségfélék vetése - közölte a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az MTI érdeklődésére.



Ledó Ferenc kifejtette, hogy a hajtató kertészek januárban megkezdték a kiültetéseket az üvegházakba, fűtött fóliasátrakba. Az enyhe télnek köszönhetően nem kellett sokat fűteni, a fűtési rendszerek elegendő hőt adtak a biztonságos termesztéshez. Januárban az átlagosnál kevésbé sütött a nap, ami a hajtató kertészetekben elsősorban a nagy fényigényű paradicsom termesztését érintette kedvezőtlenül.



A hidegfóliás káposztaféléket, salátákat februárban kiültették, azok jól fejlődnek, szedésük húsvét körül várható. A melegigényes kultúrákat, például a paprikát és a paradicsomot hidegfóliába március végén, április közepéig ültetik ki.



A szabadföldi kultúrák közül hamarosan megkezdődik a zöldborsó, a hagymafélék és a gyökérzöldségek vetése - mondta Ledó Ferenc, megjegyezve, hogy a talajok nedvességtartalma kedvezőbb, mint tavaly.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy az enyhe tél miatt a kártevők nagyobb számban vannak jelen, ezért jobban kell figyelni a védekezésre.



Az elnök elmondta, hogy a hajtatott zöldségek termőterülete tavaly az előző évhez képest minimálisan, 3500 hektár alá csökkent, ezen területekről 441 ezer tonna zöldséget takarítottak be. A szabadföldi zöldségnövények termőterülete 2018-hoz képest kis mértékben, 16 160 hektárra nőtt, a termésmennyiség 4 százalékkal, 659 ezer tonnára emelkedett.