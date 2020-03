Járvány

Koronavírus - A Wall Streeten 1987 óta nem volt ilyen rossz a helyzet

A Wall Streeten 1987 óta nem volt ilyen rossz a helyzet, mint most, a koronavírus-járvány miatt, a Fed 1500 milliárd dollárt pumpál a piacokba - jelentette csütörtök este a The Wall Street Journal című lap.



A Wall Streeten az irányadó indexek értéke napközben 10 százalékot zuhant, és ebben szerepe volt annak is, hogy Donald Trump elnök szerdán este bejelentette: a külföldi utasok beutazási tilalmát kiterjesztik 26 európai országra is.



"Ez volt a legköltségesebb beszéd a történelemben" - idézett az amerikai közszolgálati rádió (NPR) egy tőzsdepiaci szereplőt.



Csütörtökön a Dow Jones indexe kereken 10, a Nasdaqé pedig csaknem 10 százalékot zuhant. Az S&P több mint 7 százalékos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.



Meredeken zuhantak a koronavírusos-járvány által leginkább érintett vállalatok részvényei. Például több amerikai légitársaság és hajózási vállalat veszített sokat. A United Airlines részvényeinek értéke 25, a Delta Air Linesé 21 százalékot csökkent, az üdülőhajókat működtető Royal Caribbean Cruises részvényei pedig 32 százalékot veszítettek értékükből.



"Nem logikusan, matematikai alapon közelítünk a dolgokhoz. Az ismeretlentől való félelmünkben mindent túlreagálunk" - idézte a The Wall Street Journal Steven Dudasht, egy chicagói székhelyű alapkezelő elnökét.



Az Egyesült Államokban a központi bank szerepét betöltő szövetségi tartalékrendszer (Fed) bejelentette: 1500 milliárd dollárt injektál a rövidtávú - azaz három és egyhónapos lejáratú - hitelek piacába. Négy napon belül ez lesz a Fed harmadik beavatkozása.



A legnagyobb amerikai bankokat szintén nagyon érzékenyen érinti az új típusú koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet. A Morgan Stanley, a Citigroup, és az egyébként vezetői gondokkal küszködő Wells Fargo értéke mintegy 15 százalékkal csökkent. Amerikai elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a hitelpiacokat további sokkhatások érhetik, amennyiben egyes beruházócégeket leminősítenek. Ebben az esetben a nagy tőzsdei beruházók - köztük például a nyugdíjalapok - gyors kötvényeladásba kezdhetnek, és ennek jelentős mértékű romboló hatása lenne a gazdaság egészére.