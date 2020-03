Gazdaság

Rekordmennyiségű gáztartalékkal zárja a fűtési szezont Ukrajna

Rekordmennyiségű, 15,8 milliárd köbméter földgáz maradt az ukrán gáztartározókban az idei fűtési szezon végére, legalább másfélszerese a korábbi évekre jellemző mennyiségnek - számolt be kedden az Ukrtranszhaz ukrán állami földgázszállító vállalat által közzétett adatokra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Március 8-i adatok szerint az idei teljes fűtési szezon alatt, tavaly októbertől Ukrajna mindössze 5,97 milliárd köbméter gázt használt el, kevesebb mint harmadát a télre felhalmozott mennyiségnek.



A hírportál hozzáfűzte, hogy ennek egyik oka az enyhe tél volt, másfelől a Naftohaz ukrán állami gázvállalat 2019 végén még további tartalékot töltött a tározókba, tartva attól, hogy nem sikerül megkötnie a megállapodást Oroszországgal az Ukrajna területén keresztül Európába irányuló gáztranzit folytatásáról.



Ukrajna 2019 október 30-ig fejezte be a téli szezonra a tározók feltöltését. Akkor 21,74 milliárd köbméter földgáz volt tározóiban. Január 25-i adat szerint még maradt 17,24 milliárd köbméter, vagyis addig csupán a felhalmozott földgáz 20,9 százalékát használták el, 4,5 milliárd köbmétert.



Ukrajnának és Oroszországnak tavaly december végére sikerült tető alá hoznia egy új, öt évre szóló, tíz évre meghosszabbítható gáztranzit megállapodást, amely alapján a Gazprom orosz gázvállalat továbbra is szállít földgázt ukrán gázvezetékeken keresztül Európába.