Pénzügy

Az MNB 70 millióra büntette a CIG Pannónia Életbiztosítót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 70 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosítóra ügyfél-tájékoztatási, kiszervezési és egyéb hiányosságok miatt - közölte a jegybank kedden az MTI-vel.



Az MNB korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a CIG Életbiztosító leányvállalatánál, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél (CIG EMABIT) is, a 2016. január 14-től a vizsgálat lezárásáig tartó időpontig.



Ez az eljárás szintén (a másik biztosítóval részben hasonló) hiányosságokat állapított meg. Az MNB mindezek miatt 10 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG EMABIT-ra, amelynek 2020. június 30-ig kell számot adnia írásban a jegybanknak a kötelezések nyomán megtett intézkedéseiről. A CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló tevékenységéről még külön jegybanki célvizsgálat folyik, a mostani határozat ennek értékelését így még nem tartalmazza.



A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 2016. január 29-től végzett vizsgálat során, bár az MNB számos jelentős súlyú hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító későbbi megbízható működését.



Az MNB szerint a biztosító belső ellenőrzése nem rendelkezett megfelelő személyi kapacitással feladatainak teljeskörű ellátásához. Több jelentős hiányosság is felmerült a biztosító belső kontrollrendszeréhez és a kockázatkezeléshez kapcsolódó eljárásai és szabályzatai kapcsán is.



Jogszabálysértőnek minősült, hogy a CIG Életbiztosító javadalmazási politikája magában hordozza annak kockázatát, hogy az érintett vezetőket túlzott kockázatvállalásra ösztönözze. A biztosító kiszervezési szerződéseinek egyes kiemelten fontos pontjai hiányosak voltak, és nem szolgálták a biztonságos működést.



Jogszabálysértők voltak a biztosítónak a befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításokhoz kötődő egyes folyamatai. A vonatkozó nyilvántartási rendszer a jegybank által vizsgált esetek egy részénél nem a biztosítási szerződéseknek megfelelő adatokat rögzített. A CIG Életbiztosító informatikai rendszerének védelmi szintje több szempontból is elmaradt a jogszabály által elvárttól, és nem volt megfelelő a csalásmegelőzésre hivatott belső szabályozás sem. Hiányos volt a biztosító szavatolótőke- és tartalékszámítási módszertana is.



Elégtelennek bizonyult több, az MNB által áttekintett esetben a CIG Életbiztosító panaszkezelési gyakorlata, hiányosságokat tárt fel a vizsgálat egyebek közt a panaszok elutasítása esetén az ügyfelek részére nyújtott jogorvoslati tájékoztatás, illetve a telefonon közölt panaszok kezelése kapcsán.



A jogsértések miatt a jegybank 30 millió forint felügyeleti, illetve további 40 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Életbiztosítóra, és kötelezte a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak 2020. június 30-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságösszeg meghatározásánál a jegybank figyelembe vette a biztosító piaci súlyát, az elkövetett jogsértések súlyosságát, gyakoriságát, azt, hogy azok alkalmasak voltak-e a fogyasztói érdekek megsértésére. A fogyasztóvédelmi bírság kapcsán súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a biztosítóval szemben az MNB már korábbi átfogó vizsgálata nyomán is hozott intézkedést ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságok miatt. A prudenciális bírságnál enyhítő körülménynek számított a biztosító együttműködése és a hiányosságok megszüntetése érdekében hozott egyes intézkedései.