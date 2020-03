Mezőgazdaság

Nébih: megjelent Magyarország új afrikaisertéspestis-mentesítési terve

Megújult Magyarország afrikaisertéspestis-mentesítési terve, amely egyebek mellett a kártalanítási eljárásra is több változást tartalmaz - ismerteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján hétfőn.



Ha egy fertőzött területen úgynevezett másodlagos pozitív esetet igazol a Nébih laboratóriuma, akkor az érintett vadgazdálkodási egység egésze automatikusan szigorúan korlátozott terület (SZKT) besorolásba kerül. Szintén a fertőzött területeket érinti, hogy az itt található vadfarmok vaddisznóállományait fél éven belül fel kell számolni.



A terv arról is rendelkezik, hogy az SZKT-n kívüli területeken a vadásztársaságoknak a 2019/2020-as lezárt vadászati év terítékének 150 százalékát kell teljesíteniük diagnosztikai kilövéssel. Ennek végrehajtása egyúttal a vadgazdálkodási terv teljesítését is jelenti. Fontos változás, hogy a jövőben, ha egy társaság nem teljesíti a diagnosztikai tervszámot, akkor az állategészségügyi hatóság külső segítséget is igénybe vehet a gyérítés érdekében.



A jövőben egyebek között a vaddisznó tetemek kereséséért óradíj nem, a megtaláltak után azonban 30 ezer forint állami kártalanítás jár. A szakemberek egységesítették és egyszerűsítették a vaddisznó testek után járó kártalanítás folyamatát is - tette hozzá a Nébih.



A terv az afrikai sertéspestis szakértői csoport közreműködésével készült, az új előírásokat az országos főállatorvos határozata tartalmazza. A terv célja az asp elleni védekezés hatékonyságának emelése.