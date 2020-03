Járvány

Koronavírus - Most nem ajánlott készpénzzel fizetni

Még mindig nem lehet tudni, hogy mennyi ideig képes életben maradni a Covid-19 vírus a szervezeten kívül, de mivel fertőzött tárgyakhoz (kilincs, villanykapcsoló...) hozzáérve meg lehet fertőződni, ezért ugyanígy a készpénz is terjesztő felület lehet. 2020.03.05 18:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emiatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még a hét elején figyelmeztetett, hogy ajánlatosabb inkább bankkártyával fizetni, mint bankjegyekkel. Készpénzes fizetés után pedig ajánlott a kezet megmosni és/vagy fertőtleníteni, és elkerülni, hogy az archoz, szájhoz nyúljunk.



Kínában már hetekkel ezelőtt elkezdték fertőtleníteni a bankjegyeket, amelyeket a jegybank begyűjt, ultraviola fénnyel és magas hővel kezel, 2 hétig tárol, majd visszaenged a forgalomba.



Időközben a Bank of England is kiadott egy figyelmeztetést a készpénzhasználat utáni kézmosás, -fertőtlenítés fontosságát hangsúlyozva - tudósította az Inforádió.