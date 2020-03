Járvány

Koronavírus - Akár 113 milliárd dollár kár is érheti a légiközlekedést

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvány miatt akár 113 milliárd dollár kár is érheti a légiközlekedést.



A montreáli székhelyű, háromszáz légitársaságot képviselő kereskedelmi szervezet MTI-hez eljuttatott, frissített előrejelzésében már azzal számol, hogy a legjobb esetben is 63 milliárd dollár kár keletkezik, de a fertőzések továbbgyűrűzése esetén 113 milliárd dollárra rúghat a légiközlekedési szektort ért kár, és ez csak az utasszállító cégekre vonatkozik, arról az IATA-nak nincsenek becslései, hogy az áruszállítási piacra mi vár.



Amennyiben nem sikerül megállítani a vírus terjedését, úgy a légitársaságok árbevétele és utasforgalma átlagosan 19 százalékkal csökkenhet, de Ázsia-Óceániában és a Közel-Keleten ez akár 23 százalék is lehet.



Az IATA felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az olaj hordónkénti ára 13 dollárral csökkent a járvány kitörése óta, az ebből származó mintegy 28 milliárd dollár nyereség aligha lesz képes önmagában enyhíteni a negatív hatásokat.



Alexandre de Juniac, az IATA elnök-vezérigazgatója a közleményben azt mondta, a légitársaságok mindent megtesznek, hogy fenntartsák üzemelésüket, de a kormányoknak adókedvezményekkel kellene segítenie az iparágat.



Korábbi előrejelzésében az IATA még 30 milliárd dolláros kárral, és Ázsiában 13 százalékos forgalomcsökkenéssel számolt.