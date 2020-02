Nébih

Nem jelölt allergén összetevő miatt visszahívtak egy levesport

Forrás: Nébih

Allergén anyag - tej - kerülhetett a Demae Ramen Spicy levesporba, amit a termék jelölésén nem tüntettek fel, ezért a Nissin Foods GmbH visszahívja a Müller hálózatban forgalmazott terméket - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.



A termék csak a tejre érzékeny fogyasztóknál válthat ki allergiás reakciót, azok számára, akik a tejre nem érzékenyek, a termék fogyasztása nem jelent veszélyt - közölte a hivatal. A termékeket blokk nélkül is visszavásárolják.



A visszahívásban a 2020.0890 RASFF referenciaszámú, L908594 gyártási számú, 2020. decemberi lejáratú, valamint az L000623 gyártási számú, 2021. januári lejáratú, 100 grammos kiszerelésű termékek érintettek.



A német hatóság az Európai Unió gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesítette a problémáról a Nébih-et, emellett a visszahívásról a Müller Drogéria Magyarország Bt. is tájékoztatta a hivatalt.



Allergénnek neveznek minden olyan anyagot, amely a szervezetben túlérzékenységi, azaz allergiás reakciót válthat ki. Az Európai Unióban jogszabály írja elő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőket, így a tejet is.