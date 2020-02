Pénzügy

MNB: az azonnali fizetés rendszere a magyar pénzügyi szektor legnagyobb fejlesztése

Az új rendszer a korábbitól eltérően a nap 24 órájában, az év minden napján elérhető lesz, a tranzakciók átfutási ideje legfeljebb 5 másodpercre csökken a korábbi legfeljebb 4 óráról. 2020.02.25 11:17 MTI

A magyar pénzügyi szektor története legnagyobb fejlesztésének nevezte a március 2-ától üzemelő azonnali fizetési rendszert Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója háttérbeszélgetésen kedden Budapesten.



Hozzátette: az új rendszer a korábbitól eltérően a nap 24 órájában, az év minden napján elérhető lesz, a tranzakciók átfutási ideje legfeljebb 5 másodpercre csökken a korábbi legfeljebb 4 óráról - ismertette.



Elmondta, a sikertelen tranzakciókról minden esetben érkezik negatív visszajelzés; a nyugdíjfizetések továbbra is az éjszakai elszámolásban maradnak, a bérfizetések legtöbbje csoportos átutalás, amely továbbra is a napközbeni elszámolásban marad.



Minden egyedi forintátutalás azonnali fizetés lesz, ha forint számláról indították, 10 millió forint alatti és jellemzően magánszemélyek közötti vagy magánszemélyek és vállalatok közötti pénzforgalom - mondta.



Az azonnali fizetés további jellemzője, hogy lehetséges úgynevezett másodlagos azonosítók használata, például telefonszám, e-mail cím vagy adószám is lehet. Ezt az ügyfél a számlavezető bankjánál tudja regisztrálni. Fontos változás még, hogy bankszámlaszám mellett átutalást lehet teljesíteni mobilszámra, e-mailre, vagy adószámra is.



Elmondta: a pénzforgalmi verseny erősödni fog, mert a bankok mellett egyéb pénzforgalmi szolgáltatók jelennek meg a rendszer bevezetésével.



Az azonnali fizetés globális trend, sok fejlett országban már bevezették vagy elindult a fejlesztése, jelenleg csak az élen járó országokban, Egyesült Királyság, Svédország, vagy Dánia lépte át az aránya a 25-30 százalékot. Magyarországon ez az arány 50 százalék lesz a rendszer indulásakor.



Kitért arra, hogy az új rendszer rendkívül komplex fejlesztést igényelt sok szereplővel, 35 rendszertag, közel 4 éves projektet jelentett, több mint egyéves tesztelési időszakkal. Bankonként akár tucatnyi érintett belső rendszert kellett átalakítani, fejleszteni. Szavai szerint a gazdaság minden szintjén előnyöket hordoz bevezetése : támogatja a versenyképességet, gyors és bármilyen helyzetben használható fizetési megoldást jelent.



Szeptembertől lehetséges lesz vállalati kötegelt utalásokat, rendszeres átutalásokat, értéknapos utalásokat is az azonnali fizetési rendszerben kezelni.



A készpénzhasználat az MNB várakozásai szerint visszaszorul, az utalások aránya 2030-ra a mostani 15-20 százalékról 45-50 százalékra emelkedik - mondta.