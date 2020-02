Felmérés

A magyarok is egyre többet költenek Valentin-napi ajándékokra

2020.02.13

A Valentin-napi költések 17 százalékkal, a készülődés alatti vásárlások összege pedig több mint 30 százalékkal nőtt az elmúlt három évben - közölte a Mastercard egy 53 ország adatait feldolgozó tanulmány alapján. A magyarok is egyre többet költenek kedvesükre Valentin-napon.



A Mastercard közleménye szerint a hagyományosabb Valentin-napi ajándékokkal - mint például a virág vagy az ékszer - szemben a legtöbb vizsgált országban egyre népszerűbb meglepetések az élmények. A hotelfoglalások értéke például 22 százalékkal nőtt, repülőjegyre pedig összességében 13 százalékkal költenek többet ebben az időszakban (a vizsgált 53 országban összesen 2,2 milliárd dollárt). A Valentin-napi éttermi költések értéke 16 százalékkal nőtt az elmúlt három évben, 2019-re elérve a 3,4 milliárd dollárt. Ezzel szemben a hagyományos ajándékokra fordított összeg az utóbbi három évben csupán 4 százalékkal emelkedett.



Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója a közleményben kifejti: Magyarországon számottevően az utóbbi néhány évben indult be a Valentin-napi vásárlás, az elmúlt három évben 48 százalékkal nőtt a vásárlások értéke.



Tavaly február 14. előtt a magyarok 33 százalékkal költöttek többet ékszerre, mint 2017-ben, míg a virágboltokban 163 százalékkal hagytak ott többet. A magyarok 2019-ben közel 3,5 milliárd forintot fizettek ki éttermekben a Valentin-nap környékén, ami 82 százalékos növekedést jelent az elmúlt három év során. Mindent összevetve Magyarországon egyre többet áldoznak az emberek a kedvesükre Valentin-nap alkalmából, tavaly közel 12 milliárd forintot költöttek el, átlagosan 4800 forintot fejenként.



Az internetes vásárlás térnyerése Valentin-nap körül is megfigyelhető: az elmúlt három évben az online tranzakciók száma 57 százalékkal nőtt, míg a hagyományos üzletekben az egyérintéses fizetés tarol, 175 százalékkal emelkedett három év alatt.



A Valentin-nap megtervezése is egyre tudatosabbá válik. A vásárlások jellemző időpontja minden eddiginél korábbra került, az utolsó pillanatos tranzakciók száma visszaesett. 2019-ben február 11-én vásároltak a legtöbbet, míg 2018-ban még február 12-én tetőzött a készülődés, 2017-ben pedig a legtöbben még az utolsó napon, február 13-án vásároltak meglepetést.



A Valentin-napi költéseket vizsgáló tanulmány kifejezetten az alkalomra vásárolt cikkeket veszi figyelembe a hitel-, betéti és prepaid kártyás tranzakciók alapján.