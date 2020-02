Pénzügy

MNB: öt másodpercre csökken az átutalási idő március elejétől

Öt másodpercre csökken a belföldi átutalási idő március 2-tól, az azonnali átutalási rendszer bevezetésével - mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bartha Lajos hozzátette: a teszt eredmények azt mutatják, hogy a tranzakciók nagy része 2-3 másodperc alatt is teljesülhet majd.



Elmondta: jelenleg az ügyfelek csak hétköznapokon, reggel 7 és délután 5 között indíthatnak átutalást, ha azt szeretnék, hogy a tranzakció még az utalás indításának napján megtörténjen, ezzel szemben az új rendszer az év minden napján, éjjel-nappal pár másodperces utalási időt biztosít.



Az új rendszer lehetőséget ad arra is, hogy az ügyfelek rögzítsenek másodlagos azonosítókat - mobiltelefonszámot, email címet - a rendszerbe, így az utaláshoz, a számlaszám helyett ezen információk megléte is elégséges - tudatta. Az új adatvédelmi szabályok szerint az ügyfélnek előzőleg engedélyeznie kell a banknál lévő mobilszámának és bankszámlaszámának összekötését - jelezte Bartha Lajos.