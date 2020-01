Légi

Karbonsemleges minősítést kapott ismét a Budapest Airport

2020.01.24 12:26 MTI

A ferihegyi repülőtér üzemeltetője az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében emlékeztetett: először 2018-ban kapták meg ezt a minősítést, a régióban elsőként.



Az elismerést a repülőtér pár hete leköszönt vezérigazgatója, Jost Lammers adta át a Budapest Airportnak, mivel ő tölti be a díjat adományozó Repülőterek Nemzetközi Tanácsa európai divíziójának elnöki posztját.



A Budapest Airport tavaly csatlakozott a NetZero by 2050 elnevezésű kezdeményezéshez is, amelynek keretében vállalta, hogy nullára csökkenti a repülőtér működéséből eredő szén-dioxid kibocsátását. A Budapest Airport viszont egy átfogó fenntarthatósági stratégia segítségével a vállalt határidő előtt, már 2030-ra el szeretné érni a szén-dioxid-kibocsátásmentes működést.