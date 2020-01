Energia

ITM-államtitkár: továbbra is biztosított a gázellátás a téli időszakra

Az orosz-ukrán gázszállítási megállapodás Magyarország ellátásbiztonságát is javítja, de a téli időszak gázszükségletét a tárolói kapacitások is fedeznék - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára.



Kaderják Péter üdvözölte, hogy Oroszország és Ukrajna lezárta a régóta húzódó gázvitát, így 2024-ig biztosított a kelet felől érkező beszállítás. A téli gázellátásra azonban már jóval a megegyezés előtt fel kellett készülni, a kormány ezért a tárolói kapacitások teljes kihasználása mellett döntött - tette hozzá.



Az államtitkár közölte, hogy a belföldi tárolók töltöttsége a legutóbbi adatok szerint 83 százalék. A biztonsági készlet mennyisége 1,9 milliárd köbméter, a kereskedelmi tárolókban 3,8 milliárd köbméter gáz maradt.



Az elmúlt hetekben a napi fogyasztás 54-58 millió köbméterre emelkedett.



Kaderják Péter hozzátette, hogy Magyarországra a kereskedelmi szerződéseknek megfelelően érkezik a gáz külföldről, és teljesíthető a környező országokkal szembeni tranzitkötelezettség is. Kiemelte egyúttal, hogy a rezsicsökkentés eredményeit nem fenyegette a téli ellátásbiztonság előkészítése, a hatósági árak változatlanok maradtak.



Kérdésre válaszolva az államtitkár kifejtette, hogy nem csupán a keleti beszállítási pont aktív, hiszen Ausztria felől folyamatos a behozatal, a szlovák-magyar összekötő vezetékben megugrott az importmennyiség idén, és más irányból is javultak a gázszállítás esélyei. Horvátország átadta a kétirányú gázszállítást biztosító kompresszorállomást, Romániában a szabályozási változások megkönnyíthetik a gázkereskedelem esélyeit, Magyarország pedig a vállalásainak megfelelően teljesítette az ehhez kapcsolódó feladatait - tette hozzá.



Várakozása szerint a behozatali lehetőségek bővülése a belföldi kitermeléssel és a tározók kihasználásával együtt hozzájárulhat az ellátásbiztonság további javításához.