Mi történik az árfolyammal, ha az MNB dolgozói beérnek a munkahelyre? Zuhan a forint

A Magyar Nemzeti Banknak akkor keletkezik nyeresége, ha gyengül a forint. Hiába került összetűzésbe már Varga Mihállyal Matolcsy György MNB-elnök, utóbbi nagy ívben tesz rá, hogy a magyarok megtakarításai elértéktelenednek a többi EU-ország valutájához képest. Orbán Viktor pedig asszisztál ehhez. Más lenne a helyzet, ha a nyugdíjakat ez euró-árfolyamhoz igazítanák, de akkor nem is tudnák elértékteleníteni a nyugdíjakat. Hiszem a legtöbb áru import, így a nyugdíjak értéke is csökken.



Hiába, az emberek érdeke az erős forint, - hogy ne menjünk messzire - a rosszabb helyzetben lévő horvát gazdaságban sem ilyen, az emberekre nagy ívben tevők alakítják az árfolyamot. Ott ennél sokkal stabilabb az árfolyam, pedig nincs euró, hazai valuta van és rosszabban teljesít a gazdaság. Mondjuk ott el is zavarnák a felelősöket, ha a kuna árfolyama ennyit zuhanna. Nálunk meg úgy néz ki, az embereket nem nagyon érdekli, hogy a nemzeti valuta árfolyamának gyengítésével (vagy nem megvédésével) gyakorlatilag kirabolják az embereket.

Ma reggel, amikor beértek az MNB dolgozói

Varga Mihály véleménye erről itt olvasható, amire még Matolcsy rá is tesz.



A forint árfolyama történelmi mélypontra érkezett, soha nem volt ennyire értéktelen a forint. Amikor kiderült, hogy Magyarország ellen tovább folyik az eljárás, az árfolyam igencsak megzuhant. A forint azóta is értéktelenedik.

Tíz év alatt majd' 30%-ot romlott a forint

Tíz év alatt majd' 30%-ot romlott a forint árfolyama az Orbán kormány alatt. Tehát, ha valakinek volt tízmillió forint megtakarítása készpénzben, akkor az most csak kb. 7 millió forintot ér euróban.