Putyin és Erdogan felavatta a Török Áramlat gázvezeték fekete-tengeri szakaszát

A két államfő az isztambuli Halic kongresszusi központban tartott ünnepélyes eseményen avatta fel a vezetéket, videolinkkel kapcsolódva az anapai Russzkaja kompresszor-, illetve a kiyiköyi fogadóállomáshoz, ahol üzembe helyezték a vezetéket. A jelképes gázcsap elfordítása közben Putyin oldalán Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Erdogan mellett pedig Aleksandar Vucic szerb elnök állt.



Putyin a ceremónia előtt tartott beszédében kijelentette: "a Moszkva és Ankara közötti együttműködés az akadályoztatási kísérletek ellenére minden téren fejlődik". A Török Áramlat elkészülése általános értelemben Európa számára is fontos fejlemény - mutatott rá, hozzátéve, hogy a vezeték "Európa energiapiacának biztonságát fogja szavatolni".



Oroszország és Törökország 2016 októberében kötött megállapodást az ukrán tranzit elkerülését célzó Török Áramlat gázvezeték megépítéséről. Az egyik cső kizárólag Törökországot, míg a másik Törökországon keresztül Délkelet- és Közép-Európa országait, köztük Magyarországot látja majd el orosz földgázzal. A vezeték két ága egyenként évi 15,75 milliárd köbméteres kapacitású lesz.



Putyin később hangsúlyozta: a Török Áramlat annak jele, hogy Moszkva és Ankara stratégiai partnersége "figyelemreméltó és kézzelfogható gyümölcsöket hoz". Törökország egy nemzeti érdekeinek megfelelő projektbe "vágott bele" - fogalmazott az orosz elnök, aki reményét fejezte ki, hogy akár más területeken is még sok közös projekt megvalósul.



Erdogan beszédében kiemelte: "a Török Áramlat mind a kétoldalú kapcsolatainkat, mind a térség energiatérképét tekintve történelmi projekt."



A török elnök szintén reményét fejezte ki, hogy a mostani együttműködésre alapozva további közös sikereket is elérnek. Rámutatott, hogy az európai országok fokozott érdeklődést mutatnak a vezeték második ágán érkező orosz gáz iránt.



Törökországban a vezeték egyebek mellett hozzájárul majd Isztambul, Bursa és Izmir energiaellátásához, fedezve az ország jelenlegi éves gázfogyasztásának mintegy 25 százalékát. A Török Áramlatot a helyi hálózattal összekapcsoló szárazföldi csőszakasz 100 százalékban a Botas török állami kőolaj- és gázvállalat tulajdona lesz, míg a másik, Európába tartó vezeték Törökországban futó 180 kilométeres szakaszának a Gazprom és a Botas által 50-50 százalékos részesedéssel létrehozott vegyesvállalat a birtokosa.



A szerdai rendezvényen jelen volt még többek között Fatih Dönmez török energetikai és természeti erőforrásokért felelős miniszter, valamint Alexander Novak orosz energiaügyi miniszter is.