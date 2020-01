Kinevezés

Új elnök a magyarországi Shell élén

Januártól Istenesné Solti Andreát nevezték ki a Shell Hungary Zrt., a Royal Dutch Shell nemzetközi energiavállalat magyarországi leányvállalata igazgatóságának elnökévé - közölte a vállalat kedden az MTI-vel.



Közleményük szerint a kinevezéssel Magyarországon a legmagasabb pozíciót tölti a Royal Dutch Shellnél.



Istenesné Solti Andrea 1993-ban csatlakozott a Shellhez, karrierje során különböző helyi és nemzetközi vezetői pozíciókat töltött be.



Az igazgatóság előző elnöke, Bujdosó Andrea azért mondott le, hogy a jelenlegi pozíciójában, mint Magyarországért és Szlovéniáért felelős értékesítési igazgató a növekedésre vonatkozó célkitűzések megvalósítására fókuszálhasson. Az igazgatóságnak továbbra is tagja marad.



A Royal Dutch Shell Angliában és Walesben bejegyzett társaság. A központ Hágában található, részvényeit a londoni, amszterdami és New York-i tőzsdéken jegyzik. A Shell világszerte több mint 70 országban, átlagosan 86 000 alkalmazottal számos üzletágban van jelen, a Shell Hungary Zrt.-t 1925-ben regisztrálták Magyarországon.