Világgazdaság

Új modell gyártását kezdte meg a frissen elkészült sanghaji Tesla gyár

Új modell gyártását kezdte meg a frissen elkészült sanghaji Tesla autógyár - jelentették be Sanghajban egy keddi ünnepségen, amelyen Elon Musk, a vállalat ügyvezetője is részt vett a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna internetes oldalán megjelent tudósítás szerint.



A kaliforniai székhelyű, elektromos autókat gyártó vállalat 2019. január 7-én kezdte meg Sanghajban első, az Egyesült Államokon kívüli üzemének építését, amely egyúttal a legelső, teljes mértékben külföldi kézben lévő autógyár Kínában. A rekordidő alatt elkészült óriásüzemben gyártott első 15 járművet a vállalat alkalmazottainak adták át múlt hétfőn, bő egy héttel később pedig hivatalosan is megkezdték a kínai gyártású Tesla Model 3 típusú személyautók átadását. Musk az ünnepélyen tíz Model 3 kulcsát adta át a megrendelőiknek.



Az eseményen bejelentették: a sanghaji gyár egyúttal megkezdte a Model Y gyártási programját is. Musk szerint a modell iránti kereslet túl fogja szárnyalni a Tesla többi típusa iránti összkeresletet.



A cégvezető azt is elmondta, hogy egy tervező és mérnöki központ kialakítását tervezik Kínában abból a célból, hogy a vállalat ott egy teljesen új típusú járművet fejleszthessen ki. Hozzátette: a Tesla tovább kívánja növelni beruházásait Kínában.



A mintegy 2 milliárd dollárból felépített sanghaji gyárban a Tesla Model 3 személyautó két típusát gyártják, amelyek kizárólag Kínában kerülnek piacra. Miután a kínai gyártású Tesla járművek ráadásul felkerültek a 10 százalékos gépjármű beszerzési adó alól mentességet élvező járműtípusok listájára, emellett pedig egy szintén decemberi döntésnek köszönhetően vásárlóik járművenként csaknem 25 ezer jüannyi (1 millió forint) állami támogatásban részesülhetnek, a Tesla múlt pénteken a kínai Model 3 induló árát az eredetileg tervezett 350 ezer jüanról (közel 15 millió forint) 299 ezer jüanra (12,7 millió forint) csökkentette.