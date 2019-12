Légiközlekedés

Átlépte a 16 milliót a ferihegyi repülőtér utasforgalma

Átlépte a 16 milliót a ferihegyi repülőtér utasforgalma pénteken - tájékoztatta a Budapest Airport (BA) az MTI-t.



A magyar főváros légikikötőjének forgalma a tavalyi, szintén rekord 14,9 milliós utasszámot már november végére elérte, a 2019-es bővülés ismét az európai átlag feletti.



A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér sikerét a BA Budapest nemzetközi turisztikai vonzerejének, az útvonalhálózat dinamikus bővítésének, valamint az új légitársaságok megjelenésének tulajdonítja.



A közlemény ismerteti: 2019-ben 16 százalékkal bővült az elérhető városok száma, vagyis már közel kétszáz féle útvonal közül választhatnak az utasok. Csak az idén 33 új járat indult el - új városok és a már meglévők felé egyaránt - és már 2020-ra is 16 további járatot jelentettek be a Budapest Airport légitársasági partnerei.



Jelentősen nőtt a hosszú távú járatok száma is, amelyeken 2019-ben mintegy egymillió ülőhelyet lehetett igénybe venni, közvetlen járatokkal érhető már el például Peking, Chicago, Doha, Dubaj, New York, Philadelphia, Sanghaj, Szöul, Toronto. A közeljövőben további kínai desztinációk - Csengtu, Csungking és Sanya - is csatlakoznak az új járatok sorába.



A Budapest Airport 2019-ben jelentős infrastrukturális és technikai fejlesztéseket valósított meg, ezek 2020-ban folytatódnak annak érdekében, hogy az egyre növekvő utasforgalmat a lehető legmagasabb szinten tudja kiszolgálni a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - írják a közleményben.