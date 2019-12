Karácsony

Szállás.hu: élénkíti a turizmust az év végi ünnep

hirdetés

A Szallas.hu adatai szerint 30 százalékkal nő az általuk közvetített forgalom karácsonykor és 24 százalékkal nő a foglalások száma tavalyhoz képest Magyarországon.



Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója a szállásfoglaló oldal szerdai közleményében kiemeli: 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a december 22-26. közötti időszakra közvetített forgalom Magyarországon.



Romániában is egyre többen választják a szállásadók nyújtotta kényelmet az ünnepekre, 2017-ről 2018-ra két és félszeresére nőtt a foglalások száma, most újabb 22 százalékkal gyarapodik - közölte a cégcsoport román tagja, a Travelminit International SRL eredményeire hivatkozva.



A közlemény szerint belföldön annak ellenére nő a foglalások száma, hogy az ünnepkor a szállásadók gyakran másfélszeres vagy akár két és félszeres árral dolgoznak.



A legtöbben az apartmanok (27 százalék), a vendégházak (19 százalék) és a panziók (18 százalék) közül választanak, de fokozott az érdeklődés a három (17 százalék) és négycsillagos (14 százalék) hotelek iránt is.



Az átlagos foglalási érték 53 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva, idén 97 ezer forintot tesz ki. A legtöbben (36 százalék) 50 ezer forint alatt költenek szálláshelyükre, a vendégek kevesebb mint harmada 50-100 ezer forintot szán a karácsonyi kikapcsolódásra. A foglalások 10 százaléka 200 ezer forint feletti. A legnagyobb összegű foglalás 1 millió 250 ezer forint értékű és Hévízre szól, a legolcsóbb foglalás pedig 5000 forint, Parádon.



A megyék közül Heves, Zala és Pest részesülnek legnagyobb arányban a forgalomból. A legnépszerűbb úti célok karácsonykor Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Zalakaros és Eger - közölte a Szallas.hu.