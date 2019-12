Gazdaság

A Nemzeti Közművek az ünnepek alatt senkinél nem kapcsolja ki az áram- és a földgázszolgáltatást

Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal a lakossági áram- és földgázszolgáltatás területén az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a 2019. december 13. és 2020. január 5. közötti időszakban - közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.



Az MVM Csoport részeként működő energiaszolgáltató célja, hogy ebben az időszakban az ügyfelek ne maradjanak szolgáltatás nélkül, és az ünnepek minden családnál a békés, családi együttlétről szóljanak. A kikapcsolási moratórium az NKM lakossági áram- és földgáz ügyfeleire vonatkozik.



A kikapcsolási moratórium nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. Így számukra is biztosított lesz az otthon melege ebben az időszakban. A kikapcsolási moratórium nem vonatkozik azokra, akik már ki vannak kapcsolva.



Az NKM számára fontos a nehéz sorsúak megsegítése. Az NKM a tulajdonában lévő, Feszty Árpád úti telephelyén lévő épületet 2010 óta a Máltai Szeretetszolgálat használatába bocsájtja, jelképes összegért, hajléktalanszálló üzemeltetése céljából. A társaság kollégái 2011 óta minden évben, így idén is részt vesznek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi ételosztási akciójában az ünnepek előtti időszakban, illetve idén is a társaság biztosítja a Mikulásgyár energiaellátását, ahol a munkatársak idén már több alkalommal önkéntesként segítették az adományok gyűjtését.