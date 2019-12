Világgazdaság

Conclude: nőtt az ezüst népszerűsége az idén

hirdetés

Idén az ezüst keresletét valamivel felülmúlja a kínálat annak ellenére, hogy a kínálat 1018,9 millió unciás mennyisége egy százalékkal kisebb a tavalyinál - áll a The Silver Institute 2019-re vonatkozó legfrissebb előrejelzésében, amit a nemesfémekkel is foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. ismertetett az MTI-vel.



Juhász Gergely, a Conclude vezérigazgatója a jelentéssel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az ezüstkereslet legnagyobb tételét jelentő ipari felhasználás enyhén, 0,1 százalékkal 513,5 millió unciára csökkenhet az idén, míg a fotóipar ezüstigénye 3 százalékkal, 33 millió unciára süllyedhet. E csökkenéseket ellensúlyozhatja ugyanakkor az ezüstékszerek 3 százalékos, az ezüstneműek 4 százalékos és a fizikai befektetések nettósított 7 százalékos emelkedése, melyek következtében a nemesfém iránti idei összkereslet várhatóan 1 százalékkal magasabb lesz az egy évvel korábbinál - mutatott rá Juhász Gergely.



Abban, hogy ezüstékszerekből az idén 209,5 millió, míg -evőeszközökből 67,9 millió uncia találhat gazdára, az játszott közre, hogy az indiaiak fokozták a vásárlásaikat. Ezzel szemben a világ második legnagyobb ezüstfogyasztó állama, az Egyesült Államok ékszerkereslete viszonylag gyenge maradt, és Kínában is kissé lanyhult az ezüstből készült ékszerek iránti igény.



Eközben viszont nőtt az ezüstrudak és -érmék iránti kereslet, az ezekből várhatóan értékesítendő 178,1 millió uncia három éve a legtöbb.



Az idei év végéig várhatóan 1002 millió unciára növekvő keresletet az ezüstkínálat közel 17 millió unciával haladhatja meg annak ellenére, hogy az ezüstbányák termelése csökkenhetett, 0,7 százalékkal, 849,3 millió unciára.



Az ezüst unciánkénti (1 uncia=31,1035 gramm) ára szeptember elejére 19,65 dollárra emelkedett, ami hároméves csúcs. Ezt követően ugyan csökkent a jegyzés, pénteken 17 dolláron zárt, ám a 16,20 dollár környékére várható 2019-es átlagár még így is 3 százalékkal lehet magasabb a tavalyinál.