Indul az év legforgalmasabb időszaka az üzletekben

Indul az év legforgalmasabb időszaka az üzletekben, a legnagyobb rohamra december 20-23-a között számítanak az MTI által megkérdezett áruházláncok.



Az Auchan 5 százalékos forgalomnövekedésre számít decemberben az előző év azonos időszakához képest, ez a tavalyi bővüléssel nagyságrendileg megegyezik - közölte a vállalat az MTI megkeresésére. Decemberben a forgalom általában csaknem 70 százalékkal, a vásárlások értéke pedig akár 30 százalékkal több, mint az év többi hónapjában. Az év utolsó hónapja a vállalat teljes évi forgalmának körülbelül 15 százalékát teszi ki.



Ebben az időszakban a műszaki cikkekből az átlagosnál csaknem 40 százalékkal fogy több, a dekorációkból 20 százalékkal, a bejgli és finompékáru forgalma 15 százalékkal, a játékoké és a csokoládéé pedig csaknem 10 százalékkal nő. A teljes húskínálat ünnepek előtti forgalma várhatóan az éves értékesített mennyiség mintegy 15 százalékát teszi majd ki. Az év végén a tartós pék- és cukrásztermékek forgalmának csaknem negyedét az ünnepi szezonális termékek adják.



A tapasztalatok szerint az ünnepi élelmiszereknél is a minőségi termékek felé tolódik a kereslet. A magyar vásárlók a hagyományos ízvilágú alapanyagok mellett egyre nyitottabbak az újdonságok iránt.



Az élelmiszerek forgalmának növekedése már elkezdődött, a legnagyobb rohamot a karácsony előtti utolsó hétvégén, december 21-én és 22-án várja az Auchan.



A CBA 5-6 százalékkal nagyobb forgalomra számít decemberben, mint az előző év azonos időszakában. Idén egész évben magasabb volt a forgalom a CBA hálózatában, mint tavaly, ezért decemberben is nagyobb növekedést várnak a tavalyinál - tájékoztatta az MTI-t a vállalat. Az őszi hónapok forgalmához képest 20-25 százalékos többletet szoktak tapasztalni decemberben, az idén is erre számítanak.



Az év végi ünnepek időszakában minden termékkör iránt jelentősen magasabb a kereslet, mint az év többi hónapjában. A forgalmi felfutásban nagy szerepet játszanak az ilyenkor kínálatba kerülő szezontermékek, csokoládéfigurák, szaloncukor, különféle díszek, egyéb kiegészítők. Jelentős forgalmi bővülést érzékel az üzletlánc a sütés kellékeinél, a húsféleségeknél, az alkoholos italoknál is.



Továbbra is jellemző, hogy a vásárlók egyre inkább a jó minőségű termékeket keresik. Szintén jól érzékelhető a különleges táplálkozási célú termékek forgalmi felfutása, több tíz százalékkal több fogy a bio- és reform termékekből, valamint a glutén- és laktózmentes élelmiszerekből.



Jelentős forgalmat várnak december 13-23. között, a legkiemelkedőbb a december 20-23. közötti pár nap lesz.



Az Aldi idén is kétszámjegyű bővüléssel számol decemberben, az előző év hasonlóan erős növekedést felmutató decemberi bázisidőszaka után. A decemberi forgalmi növekedés üteme megegyezik az éves bővülés átlagával - számolt be a vállalat az MTI kérdésére. A december az éves forgalom több mint 10 százalékát adja az Aldinál.

A klasszikus karácsonyi és szilveszteri termékek, a csokoládék, édességek, virsli és pezsgő mellett kiemelkedő a kereslet az év utolsó hónapjában egyebek mellett a sütési termékek, az alkoholos italok és az ajándéknak vásárolt nem élelmiszer termékek iránt is. Sokan választják ajándékként az Aldi Utazás által kínált utazási lehetőségeket - közölték.



Általában az adventi vasárnapokon kiemelkedő a forgalom, de idén december 24-e keddre esik, így nem egyetlen, kiugróan erős forgalmat hozó nappal számol az Aldi, hanem az utolsó adventi hétvégén és utána is kiemelkedő vevőszámra készül. A karácsonyi ünnepek után a szilvesztert közvetlenül megelőző napokon is az átlagosnál jóval több vásárlóra számítanak.



A korábbi tapasztalatok alapján a Tesco áruházaiban a vásárlók számában és az átlagos költésekben is 30 százalék körüli növekedés várható decemberben az év többi hónapjához képest. A vásárlók átlagos költése a december 24-ét megelőző hét napban a legkiemelkedőbb.



A vállalat tájékoztatása szerint a legkeresettebb hústermékek forgalma mintegy 25 százalékkal nő decemberben az előző hónaphoz képest. A Tesco egész éves hús- és halforgalmának mintegy 25-30 százalékát adja a decemberi. A bejgliknél a karácsony előtti utolsó hétre várják a legnagyobb felfutást, több százezres eladott mennyiséggel számolnak.



Az online vásárlásnál a karácsonyi időszakban az átlagosnál 25-30 százalékkal több rendelést tapasztalnak. A vásárlók ugyanazokat a termékeket választják, mintha áruházban vásárolnának, de az átlagos webes kosárérték nagyságrendileg 4-5 szöröse az átlagos áruházi kosárértéknek - közölte a Tesco.



A Lidl tájékoztatása szerint a vállalat decemberben magasabb forgalomra számít a tavalyi év azonos időszakához képest, mert ebben az évben nyolc áruházzal több, 182 Lidl-áruház várja a vásárlókat. A december minden évben a legerősebb forgalmú hónap.



A vállalat bővítette zöldség- és gyümölcskínálatát, így ebben a termékkategóriában kétszámjegyű növekedést sem tart kizártnak. Az aranyvasárnap előtti napokban a friss termékek a legmeghatározóbbak, ilyenkor fogy a legtöbb friss hús; a víziszárnyasokból és a halakból a Lidl az átlagos havi mennyiség többszörösét adja el.



A Spar közölte, hogy a vásárlások átlagos értéke 20-25 százalékkal nő decemberben az év többi hónapjához képest, az átlagos vásárlószám pedig 3 százalékkal emelkedik. A tavalyi adventi hetekben az áruházlánc éves forgalma 12 százalékát tudta realizálni.



Az édességek között decemberben a legkelendőbb a szaloncukor, amelyből a Spar csaknem 400 tonnát tervez eladni. A vállalat szintén ilyenkor értékesíti a legtöbb friss halat, a legkeresettebb a lazac. Mindegyik baromfifajta iránt megnő a kereslet, az éves vásárlói igényekhez képest különösen a friss pulykából és a friss víziszárnyasokból fogy több.