Gazdaság

Karácsonyi vásárokon talált súlyos szabálytalanságokat a Nébih

hirdetés

Kisebb szabálytalanságok mellett néhány esetben szankcióval járó súlyos higiéniai, jelölési és dokumentációs hiányosságok is előfordultak a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első hetében, amely során országszerte az adventi és karácsonyi vásárokat, ünnepi rendezvényeket és azok termékeit ellenőrizték a hivatal szakemberei.



Közleményük szerint az eddigi tapasztalatok alapján a korábbi évek időszaki ellenőrzéseinek eredményeként az élelmiszer-vállalkozók már számítanak a hatósági kontrollra. Pozitív példaként említhetőek Eger, Nyíregyháza, Győr és Nagykanizsa ünnepi vásárai, ahol az árusok egyre inkább ügyelnek az alapvető élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások betartására. Általános problémának tekinthetők viszont a dokumentációs hiányosságok, amelyre minden esetben felhívták a figyelmet az ellenőrök.



A Nébih borászati felügyelői 5 budapesti helyszínen 19 kitelepült forgalmazó működését és termékeit ellenőrizték az első héten. Helyszíni mérések segítségével 284 ital tényleges alkoholtartalmát vizsgálták, amely megnyugtató eredménnyel zárult: a feltüntetett és a mért adatok minden esetben megegyeztek. A szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak a forralt borokra is és sem a nyomon követhetőség, sem az alapanyagok minősége tekintetében nem állapítottak meg jogsértést.



Súlyosabb szabálysértésekre is volt azonban példa. Az egyik Békés megyei piacon több kilogrammnyi jelöletlen ömlesztett szaloncukrot, bonbont és csokimikulást kellett megsemmisíteni, a hajdúnánási piacon nagy tételben forgalmazott édességeknél pedig a magyar nyelvű jelölés és az árusításhoz szükséges dokumentumok hiányoztak, emiatt folyamatban van a bírság megállapítása. Heves megyében egy édességárus tevékenységét függesztette fel azonnali hatállyal a hatóság a szükséges dokumentumok hiányában, míg Somogy megyében az egyik kitelepült vendéglátónál a súlyos higiéniai problémák indokolták ugyanezt - sorolták.



Közölték, hogy a vizsgálatok az élelmiszerlánc számos egyéb területére is kiterjednek. A Nébih Állami Halőri Szolgálata 27 halboltban több mint 18 tonna halterméket ellenőrzött, és ismeretlen eredet miatt 126 kilogramm haltermék megsemmisítését rendelte el, bírság kiszabása mellett.



A szezonális ellenőrzés az év végéig folytatódik. Az érintettek mind az ünnepi rendezvényeken, mind az élelmiszerlánc egyéb területein számíthatnak a hatósági kontrollra az ország egész területén - hívta fel a figyelmet a Nébih.