A Wizz Air Abu-Dzabiban alapít új légitársaságot

A tervek szerint az új cég 2020 második felében kezdi meg az üzemelést Abu-Dzabiból, és hozzáférése lesz a kelet-közép-európai piachoz is.

A magyar kötődésű Wizz Air Abu-Dzabiban alapít új diszkont légitársaságot - jelentette be az Abu-Dzabi Fejlesztési Holding csütörtökön.



A közösségi médiában is publikált közlemény szerint vegyes vállalat létrehozásáról írtak alá előzetes megállapodást Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatójával.



A tervek szerint az új cég 2020 második felében kezdi meg az üzemelést Abu-Dzabiból, és hozzáférése lesz a kelet-közép-európai piachoz is.



Az AIRportal.hu légiközlekedési szaklap információi szerint Afrikába és Indiába is indítanak járatokat a régióból.



Az MTI az üggyel kapcsolatban megkereste a légitársaságot, a cég későbbre ígért tájékoztatást.



A 2003-ban alapított Wizz Air diszkont légitársaság 120 gépes flottával rendelkezik, gépei 150 célállomásra repülnek. A cég éves gördülő utasforgalma a szeptember 30-ával zárult első pénzügyi fél évben elérte a 22,1 milliót, ez 17 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Árbevétele 21 százalékkal 1,6 milliárd euróra, adózott eredménye 85 százalékkal 371 millió euróra nőtt ugyanebben az időszakban.