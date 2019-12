Költségvetés

PM: az éves előirányzat 76,7 százaléka a tizenegy havi költségvetési hiány

Novemberben az államháztartás központi alrendszerének hiánya 190,9 milliárd forint volt, az év első tizenegy hónapjában ezzel 766,3 milliárd forintot tett ki a deficit, ami az éves előirányzat 76,7 százaléka - közölte hétfőn a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-vel.



Tavaly november végére 1842,4 milliárd forint hiány halmozódott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerében.



Idén november végén a központi költségvetés 659,5 milliárd forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 185,3 milliárd forintos deficittel zártak, az elkülönített állami pénzalapok 78,5 milliárd forintos többletet értek el.



November végéig általános forgalmi adóból az éves előirányzat 95,8 százaléka, jövedéki adóból 94,6 százaléka, míg személyi jövedelemadóból 92,6 százaléka, szociális hozzájárulási adóból és a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 89,3 százaléka teljesült.



Az év első tizenegy hónapjában összesen 1156,0 milliárd forint uniós bevételt könyvelhetett el a költségvetés, az uniós fejlesztésekhez köthető kiadások pedig megközelítették az 1341,3 milliárd forintot.



Az adatok tükrében az év egészére meghatározott uniós módszertan szerinti 1,8 százalékos GDP-arányos hiánycél továbbra is elérhető - szögezte le közleményében a minisztérium.



Az államháztartás központi alrendszerére kitűzött hiánycél 998,4 milliárd forint az idei évre, ami akkor is teljesül, ha a december havi hiány eléri a 232,1 milliárd forintot. Tavaly decemberben 390,8 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere.



A Pénzügyminisztérium közleménye hangsúlyozza: a kormány a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett tudja továbbra is biztosítani a különféle társadalompolitikai célok megvalósításához, valamint a fejlesztésekhez szükséges forrásokat.



A költségvetés az állam működésének finanszírozása, valamint a közszolgáltatások biztosítása mellett a szociális támogatásokra, illetve a júliusban elindult Családvédelmi akcióterv megvalósítására továbbra is biztosítani tudja a szükséges forrásokat. A babaváró támogatást már több mint 40 ezer gyermeket vállaló család vette igénybe, csaknem 400 milliárd forint értékben.



A minisztérium emlékeztet: a gazdaság jó teljesítményének köszönhetően novemberben a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyösszegű kiegészítést, valamint minden korábbinál magasabb összegű, átlagosan 20 ezer forintos prémiumot kaphattak, ami összesen több mint 77 milliárd forintos tételt jelentett.



A fejlesztési kiadások közül a vállalkozások versenyképességét elősegítő beruházások támogatását, a Modern Városok Program és Magyar Falu Program megvalósítását, illetve a közút- és vasúthálózat fejlesztését és felújítását emelte ki a Pénzügyminisztérium.