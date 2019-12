Fogyasztóvédelem

56 vizsgált típusból mindössze hétféle fényfüzér bizonyult biztonságosnak

A korábbi évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az ünnepi időszak jellegzetes termékeit. 2019.12.06 10:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a magyar családok nyugodt ünnepi készülődése érdekében rendelte el a karácsonyi fényfüzérek országos fogyasztóvédelmi vizsgálatát. Az ellenőrzés során az elmúlt hónapokban közel 150 ezer darab, nem biztonságos világító díszt, dekorációs eszközt vontak ki a forgalomból vagy semmisítettek meg a vámhatáron - közölte a szaktárca pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint a korábbi évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az ünnepi időszak jellegzetes termékeit. A karácsonyi füzérek, egyéb világító díszek, kültéri dekorációs eszközök ellenőrzése a kereskedelmi forgalomban már kapható és az országba a vámhatáron beérkező termékekre is kiterjedt.



Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában elvégzett vizsgálatokon november végéig 26 különböző fajtájú villamossági termék közül 21 típus bukott meg. A tárca kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködésben 30 féle vámkezelni kért díszvilágítási termékből 28, a termékbiztonsági követelményeknek nem megfelelő típust sikerült megállítani már a határon.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben elmondta: "a fogyasztóvédelmi hatóság levetette az üzletek polcairól a vizsgálaton megbukott termékeket, mert azok akár áramütést vagy lakástüzet is okozhatnak. Az országhatáron a vámhatósággal közösen megállított fényfüzéreket pedig megsemmisítették, így azok már a boltokba sem kerülhettek be. Az ellenőrzött típusokból összességében csak minden nyolcadik bizonyult megfelelőnek. Az akciónak köszönhetően összesen 150 ezer darab veszélyes terméket sikerült távol tartani a magyar otthonoktól, családoktól, gyermekektől."



Az ITM műszaki laborvizsgálatán megbukott karácsonyi világító dekorációs termékek legjellemzőbb hibája a vezetékek cérnavékonysága, nem megfelelő szigetelése, a csatlakozódugó elégtelen mérete volt. A legtöbb esetben a vezetékeket nem tehermentesítették húzás és csavarás ellen, a hiányosságok miatt a termékek áramütést okozhatnak. Visszatérő hibaként jelentkezett még, hogy a hálózati vezeték hossza nem érte el az előírt másfél métert, a termékek vezérlő dobozainak széle éles volt, de előfordult, hogy a beltéri fényfüzért kültérre ajánlották. A súlyos veszélyt jelentő díszvilágítási füzéreket a kereskedő köteles a vásárlóktól is visszahívni. A fényfüzérek termékbiztonsági ellenőrzései decemberben is folytatódnak.



A szaktárca a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozásokat védi a rendszeres vizsgálatokkal, akciókkal. A fokozott hatósági jelenlét hozzájárul a magyar családok nyugodt karácsonyi készülődéséhez, az ünnepek békéjéhez és biztonságához.

A dekorációs fényfüzéreket mindig olyan szaküzletben érdemes vásárolni, ahol a világítástechnikai termék működéséről szakszerű tájékoztatást adnak. A piacokon és alkalmi árusoknál felbukkanó, jelölések nélküli, bizonytalan eredetű, rossz minőségű eszközöket célszerű elkerülni.