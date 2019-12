Fogyasztóvédelem

22 féle csokimikulást vizsgált az ITM, itt az eredmény

Mind a 22 féle csokimikulás megfelelt az előírásoknak, amelyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) akkreditált élelmiszer és vegyipari laboratóriumában idén megvizsgáltak - tájékoztatta a tárca vasárnap az MTI-t.



A csokoládékon szereplő információk megfelelőek voltak, egyetlen esetben sem kellett fogyasztóvédelmi hatósági eljárást indítani megtévesztés miatt.



A közleményben Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára kifejtette, nagyon jó eredménnyel zárult a 3 ét- és 19 tejcsokoládé laborvizsgálata, minden termék megfelelt a címkén feltüntetett értékeknek és az élelmiszerkönyvi követelményeknek. A helyettes államtitkár szerint a megnyugtató eredmény az évről-évre megismételt fogyasztóvédelmi ellenőrzéseknek is köszönhető.



Az ellenőrzés elsődleges szempontja az volt, hogy a gyártók betartják-e a Magyar Élelmiszerkönyv csokoládéra, annak összetételére vonatkozó előírásait. A szakemberek megvizsgálták a csokoládé figurák címkéjén közölt tájékoztatás helytállóságát is. A laboratóriumi mérések a csomagoláson feltüntetett zsír- és cukortartalom ellenőrzésére, a kakaóvajtól eltérő idegen zsírok mennyiségének mérésére is kiterjedtek.



A tárca felhívta a figyelmet: jó minőségű mikulás vásárlásánál figyelni kell arra, hogy a terméken csokoládé, tejcsokoládé vagy étcsokoládé megnevezés szerepeljen. Érdemes minél magasabb kakaó szárazanyag-tartalmú figurát választani, a tejcsokoládék esetén ennek meg kell haladnia a 25, étcsokoládéknál pedig a 35 százalékot, a valós értéket a címkén fel kell tüntetni.



Az ITM év végi ellenőrzés-sorozata a folyamatos fogyasztóvédelmi jelenléttel a magyar családok nyugodt és biztonságos ünnepi készülődéséhez járul hozzá - írta közleményében az ITM.