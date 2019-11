Élelmiszerbiztonság

Hat kapszulás kávénál talált jelölési hibákat a Nébih

Eszpresszó típusú kapszulás kávékat vizsgált legújabb Szupermenta tesztjében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), 24 mintából 6-nál indult hatósági eljárás, amelyből háromnál megtévesztő jelölés miatt 440 ezer forintos bírságot is kiszabtak a hivatal felügyelői - közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel.



Ugyanakkor kiemelték, a komplex ellenőrzés megállapította, hogy a kapszulás kávék biztonsággal fogyaszthatók.



A tesztben 16 koffeintartalmú és 8 koffeinmentes kapszulás kávét ellenőriztek. Vizsgálták többek között a kapszulákban található kávéfajtákat, a termékek koffeintartalmát és megmérték a termékek gluténtartalmát is, mert annak jelenléte felveti a hamisítás gyanúját. Pozitívumként értékelte a hivatal, hogy ilyen problémával nem találkoztak.



A kapszulákban található kávéfajták vizsgálatánál azonban kiderült, hogy két terméknél nem egyezett a kapott laboratóriumi eredmény és a csomagoláson jelölt kávéfajta. Az egyik kávé jelölése szerint a termék csak arabica kávét tartalmaz, az analízis azonban 86 százalékban arabica és 14 százalékos arányban robusta fajtát is kimutatott. A másik érintett termék jelölésén arabica és robusta szerepelt, miközben a termék 100 százalékban robusta kávét tartalmazott. Egy termék jelölésén feltüntették, hogy a koffeinmentes kávét természetes úton, mindenfajta kémiai adalékanyag hozzáadása nélkül állították elő, miközben a vizsgálatok kimutatták, hogy a koffeinmentesítés etil-acetát oldószerrel történt.



A laboratóriumi-hatósági vizsgálatok eredményeként a fogyasztót megtévesztő súlyosabb jelölési hibák miatt az összesített rangsorból végül kizártak 3 kapszulás kávét.



A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán a koffeintartalmú kapszulás kávék közül a Nespresso Espresso Livanto végzett az első helyen, a koffeinmentes kapszulás kávéknál pedig az Amaroy Bar Italia Decaffeinato lett a legjobb.