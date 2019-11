Pénzügy

A világ legnagyobb bankjával írt alá stratégiai megállapodást a magyar pénzügyminiszter

2019.11.27 08:59 MTI

Szorosabbra fűzi a pénzügyi kapcsolatokat Magyarország a világ legnagyobb eszközállományú pénzintézetével - jelentette be Varga Mihály, pénzügyminiszter, miután stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) vezérigazgatójával, Ku Súval - tájékoztatta a Pénzügyminisztérium (PM) szerdán az MTI-t.



Az 1984-ben alapított ICBC mintegy négyezer milliárd amerikai dollár értékű eszközállományával a világ legnagyobb bankja, 47 országban és régióban 426 képviselettel rendelkezik, a bank 15 európai országban van jelen, és budapesti régiós iroda nyitását mérlegeli.



Az aláírt kétoldalú egyetértési megállapodást Varga Mihály fontos állomásnak nevezte a magyar-kínai pénzügyi kapcsolatok erősítése szempontjából, amelynek célja átfogó és hosszú távú, közös érdekeken alapuló stratégiai együttműködés kialakítása Magyarország és Kína között. A dokumentum szerint a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank kész aktívan közreműködni Magyarországgal a renminbi-kötvénykibocsátásban, illetve támogatja a határon átnyúló renminbi üzleti kapcsolatokat, fizetési műveleteket, valamint magyar infrastruktúra-projektek finanszírozását.



Az ICBC ezentúl kapcsolatokat építhet ki az érdekelt magyar bankokkal a mesterséges intelligencia, a felhő alapú szolgáltatások, és az egyéb digitális fejlesztések területén is - szögezte le a miniszter.



Az ICBC a magyar-kínai tranzakciók megkönnyítése, valamint az "Egy övezet egy út" kezdeményezés beruházásainak támogatása érdekében budapesti iroda nyitásának előnyeit is számba veszi. A felek egyetértettek abban, hogy az ICBC magyarországi - és egyben közép-kelet-európai - jelenléte tovább erősítené Magyarország regionális pénzügyi központ szerepét - közölte a Pénzügyminisztérium.