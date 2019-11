Gazdaság

Elszállt a téliszalámi ára a sertéspestis miatt

Egyetlen hét leforgása alatt brutális mértékű áremelkedést regisztráltak a hazai üzletláncoknál a téliszalámi esetében. 2019.11.24 11:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Míg a 45. héten - vagyis két héttel ezelőtt - a téliszalámi kilója 7343 forint volt átlagosan, a múlt héten már 8 százalékkal magasabb áron, 7922 forintért lehetett hozzájutni a sertéshús felhasználásával készült termékhez. A korábbi hetek adatai alapján ez rekordnak tekinthető, eddig a legmagasabb árat a 41. és 42. héten rögzítették a rendszerbe, 7394 forintot - írja az Mfor.hu.



A brutális mértékű áremelkedés hátterében az afrikai sertéspestis árfelhajtó hatása áll.



A konkrét változásra már szeptemberben figyelmeztettek, a hvg.hu-nak Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója arról nyilatkozott, hogy az alapanyag drágulás a fogyasztói árakban is meg fog jelenni idővel, egyes alapanyagok esetében ugyanis 20-30, de akár 40 százalékkal is nőttek az árak március óta.



Egy hét alatt a téliszalámi mellett más termékek is drágultak: a sertéspárizsi és a gyulai jellegű szárazkolbász kilós ára egyaránt 3-3 százalékkal emelkedett. A párizsi kilójáért 1970 forint után 2027 forintot kellett adni múlt héten, a szárazkolbász ára pedig 4805 forint lett a korábbi 4676 után.