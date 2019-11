Családtámogatás

Kétszer jön a családi pótlék decemberben

hirdetés

2019-ben is kétszer kapnak a családok családi pótlékot, ennek azonban csak mérsékelten érdemes örülni. Nem arról van ugyanis szó, hogy karácsonyi ajándék gyanánt extra juttatásként fizetnék ki, csupán a következő havi utalás időpontját hozzák előre - írja az Mfor.hu.



Ahogy azt már a korábbi években megszokhattuk, most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését, így azt már karácsony előtt kézhez kapják az érintettek. Az első alkalommal várhatóan december 2-án fogják utalni az összeget, míg a második kifizetés a lap információi szerint december 19-én történhet meg. Azok, akik készpénzben kapják a juttatást várhatóan december 3-4-én, illetve december 20-21-én vehetik fel a családi pótlékot.



Az előrehozott kifizetés évek polémiára okot adó téma, hiszen a leginkább rászorulók számára természetesen segítség, hogy karácsony előtt megkapják a januárban fizetendő összeget is, de számukra a következő hónap emiatt különösen kínkeserves szokott lenni, ha az ünnepekre elköltik ezt.



A családi pótlék alanyi jogon jár, összege 2008. január elseje óta változatlan, ami szintén gyakran vita tárgya. A kormány ugyanis 2010 óta nagyon sok féle családtámogatási eszközt vezetett be, a családi pótlék összegét viszont nem emelte, így annak vásárlóértéke drasztikusan csökkent az elmúlt 11 évben.



A családi pótlék összege jelenleg egy gyermek esetén 12.200 forint, amely kicsit magasabb abban az esetben, ha a fiatalkorút egyedülálló szülő neveli. Akkor is több pénz jár, ha a gyerek sérült (tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek), bár belátható, hogy az ilyenkor fizetett 23.300 forint túl sok mindenre nem elegendő.