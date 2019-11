Közlekedés

Befejeződött Európa legnagyobb szabású hídépítése

Átadták a forgalomnak csütörtökön Németországban a Mosel folyó felett 160 méteres magasságban átvezető hidat, ezzel befejeződött Európa legnagyobb szabású hídépítő vállalkozása. 2019.11.21 19:28 MTI

Az 1,7 kilométer hosszú Hochmoselbrücke (Moseli magashíd) a Rajna-Majna-vidék és a Benelux államok, illetve a térség két meghatározó városa, Frankfurt és Brüsszel között teremt összeköttetést. A B50 jelzésű autópálya új, 25 kilométeres szakaszához tartozik, a számítások szerint naponta átlagosan 25 ezer jármű halad majd át rajta, tehermentesítve a térség úthálózatát.



A híd megépítését bő negyven éve tervezik, a beruházás nyolc évig tartott és kezdettől fogva vitatott volt. A bírálatok szerint a híd elcsúfítja a borairól híres folyóvölgyi vidék idilli látványát és megváltoztathatja a környék klímáját és vízháztartását, ami a szőlőtermesztést is veszélyeztetheti. A költségek is folyamatosan emelkedtek, a híd végül a kapcsolódó fejlesztésekkel együtt 483 millió euróba (160 milliárd forint) került, nagyjából 45 millió euróval meghaladva az eredeti költségvetést.



Politikai vezetők és gazdasági érdekképviseletek viszont végig támogatták a beruházást, amelytől a térségbeli gazdaság fellendülését remélik.



A forgalom megindításával befejeződött Európa legnagyobb hídépítése, amely ugyan sok pénzbe került, de sok új esélyt is ad és a további növekedés alapját jelenti a környéken élőknek - mondta a hídavató ünnepségen Volker Wissing, Rajna-vidék-Pfalz tartomány gazdasági minisztere.



A Hochmoselbrücke Németország második legmagasabb hídja, az első a 185 méteres magasságban futó baden-württembergi Kochertalbrücke.